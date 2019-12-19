Всего в регионе уже работает 12 ледовых переправ
Накануне, 19 декабря, в Иркутской области открылись три ледовые переправы: на реке Витим в городе Бодайбо, на реке Лене в посёлке Верхоленск Качугского района и на Чуне в населённом пункте Кадарея Тайшетского района.
- Все ледовые переправы подготовлены дорожными службами и имеют различные ограничения по грузоподъёмности, скорости, дистанции и времени пользования. Только при соблюдении всех требований передвижение по льду является безопасным, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
На сегодня в регионе функционируют 12 ледовых переправ: три в Нижнеудинском районе, четыре – в Киренском, по одной в Шелеховском, Тулунском, Бодайбинском, Качугском и Тайшетском районах.
Всего зимой в Иркутской области планируется открытие и эксплуатация 51 ледовой переправы (16 областного и 35 местного значения) в 20 муниципальных образованиях.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня задействовано две ледовые переправы.
В Иркутской области открыли ещё три ледовые переправы
Общество, Фото:
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