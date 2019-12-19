На турнир соберутся спортсменки из Забайкалья, Бурятии и Иркутской области
С 20 по 21 декабря в Чите пройдут региональные соревнования по художественной гимнастике «Кубок Надежд». В состязаниях примут участие порядка 250 спортсменок из Читы, Улан-Удэ, Иркутска, Краснокаменска и Агинского.
Мероприятие состоится в спортивно-оздоровительном комплексе «Багульник». Торжественное открытие соревнований начнётся 20 декабря в 15:00. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.
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В Чите пройдут соревнования по художественной гимнастике
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