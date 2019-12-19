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В Улан-Удэ стартует зимний футбольный сезон

В Улан-Удэ стартует зимний футбольный сезон
Общество,  Фото:pixabay.com
Игры турнира «Зимний мяч» пройдут по субботам на стадионе «Локомотив»

21 декабря в Улан-Удэ стартует традиционный турнир «Зимний мяч». Матчи будут проходить по субботам на стадионе «Локомотив».

В турнире примут участие 8 команд: «Локомотив». «ВСГУТУ», «Восток», «БГУ», «Ветераны», «Бурятия-М», «Лимонад», «Металлист». Команды сыграют игры в один круг, каждая с каждой.

Расписание игр

1 тур
21.12.2019
10:00 Ветераны (Улан-Удэ) — ФК «Бурятия-М» (Улан-Удэ)
11:30 Восток (Улан-Удэ) — ВСГУТУ-ДСС-ДЮСШ-5 (Улан-Удэ)
13:00 БГУ (Улан-Удэ) — Лимонад
14:30 Металлист (Улан-Удэ) — Локомотив (Улан-Удэ)

2 тур
11.01.2020
10:00 ФК «Бурятия-М» (Улан-Удэ) — Локомотив (Улан-Удэ)
11:30 Лимонад — Металлист (Улан-Удэ)
13:00 ВСГУТУ-ДСС-ДЮСШ-5 (Улан-Удэ) — БГУ (Улан-Удэ)
14:30 Ветераны (Улан-Удэ) — Восток (Улан-Удэ)

3 тур
18.01.2020
10:00 Восток (Улан-Удэ) — ФК «Бурятия-М» (Улан-Удэ)
11:30 БГУ (Улан-Удэ) — Ветераны (Улан-Удэ)
13:00 Металлист (Улан-Удэ) — ВСГУТУ-ДСС-ДЮСШ-5 (Улан-Удэ)
14:30 Локомотив (Улан-Удэ) — Лимонад

4 тур
25.01.2020
10:00 ФК «Бурятия-М» (Улан-Удэ) — Лимонад
11:30 ВСГУТУ-ДСС-ДЮСШ-5 (Улан-Удэ) — Локомотив (Улан-Удэ)
13:00 Ветераны (Улан-Удэ) — Металлист (Улан-Удэ)
14:30 Восток (Улан-Удэ) — БГУ (Улан-Удэ)

5 тур
01.02.2020
10:00 БГУ (Улан-Удэ) — ФК «Бурятия-М» (Улан-Удэ)
11:30 Металлист (Улан-Удэ) — Восток (Улан-Удэ)
13:00 Локомотив (Улан-Удэ) — Ветераны (Улан-Удэ)
14:30 Лимонад — ВСГУТУ-ДСС-ДЮСШ-5 (Улан-Удэ)

6 тур
08.02.2020
10:00 ФК «Бурятия-М» (Улан-Удэ) — ВСГУТУ-ДСС-ДЮСШ-5 (Улан-Удэ)
11:30 Ветераны (Улан-Удэ) — Лимонад
13:00 Восток (Улан-Удэ) — Локомотив (Улан-Удэ)
14:30 БГУ (Улан-Удэ) — Металлист (Улан-Удэ)

7 тур
15.02.2020
10:00 Металлист (Улан-Удэ) — ФК «Бурятия-М» (Улан-Удэ)
11:30 Локомотив (Улан-Удэ) — БГУ (Улан-Удэ)
13:00 Лимонад — Восток (Улан-Удэ)
14:30 ВСГУТУ-ДСС-ДЮСШ-5 (Улан-Удэ) — Ветераны (Улан-Удэ)

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