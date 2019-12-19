В Улан-Удэ стартует зимний футбольный сезон

Игры турнира «Зимний мяч» пройдут по субботам на стадионе «Локомотив»



21 декабря в Улан-Удэ стартует традиционный турнир «Зимний мяч». Матчи будут проходить по субботам на стадионе «Локомотив».



В турнире примут участие 8 команд: «Локомотив». «ВСГУТУ», «Восток», «БГУ», «Ветераны», «Бурятия-М», «Лимонад», «Металлист». Команды сыграют игры в один круг, каждая с каждой.



Расписание игр



1 тур

21.12.2019

10:00 Ветераны (Улан-Удэ) — ФК «Бурятия-М» (Улан-Удэ)

11:30 Восток (Улан-Удэ) — ВСГУТУ-ДСС-ДЮСШ-5 (Улан-Удэ)

13:00 БГУ (Улан-Удэ) — Лимонад

14:30 Металлист (Улан-Удэ) — Локомотив (Улан-Удэ)



2 тур

11.01.2020

10:00 ФК «Бурятия-М» (Улан-Удэ) — Локомотив (Улан-Удэ)

11:30 Лимонад — Металлист (Улан-Удэ)

13:00 ВСГУТУ-ДСС-ДЮСШ-5 (Улан-Удэ) — БГУ (Улан-Удэ)

14:30 Ветераны (Улан-Удэ) — Восток (Улан-Удэ)



3 тур

18.01.2020

10:00 Восток (Улан-Удэ) — ФК «Бурятия-М» (Улан-Удэ)

11:30 БГУ (Улан-Удэ) — Ветераны (Улан-Удэ)

13:00 Металлист (Улан-Удэ) — ВСГУТУ-ДСС-ДЮСШ-5 (Улан-Удэ)

14:30 Локомотив (Улан-Удэ) — Лимонад



4 тур

25.01.2020

10:00 ФК «Бурятия-М» (Улан-Удэ) — Лимонад

11:30 ВСГУТУ-ДСС-ДЮСШ-5 (Улан-Удэ) — Локомотив (Улан-Удэ)

13:00 Ветераны (Улан-Удэ) — Металлист (Улан-Удэ)

14:30 Восток (Улан-Удэ) — БГУ (Улан-Удэ)



5 тур

01.02.2020

10:00 БГУ (Улан-Удэ) — ФК «Бурятия-М» (Улан-Удэ)

11:30 Металлист (Улан-Удэ) — Восток (Улан-Удэ)

13:00 Локомотив (Улан-Удэ) — Ветераны (Улан-Удэ)

14:30 Лимонад — ВСГУТУ-ДСС-ДЮСШ-5 (Улан-Удэ)



6 тур

08.02.2020

10:00 ФК «Бурятия-М» (Улан-Удэ) — ВСГУТУ-ДСС-ДЮСШ-5 (Улан-Удэ)

11:30 Ветераны (Улан-Удэ) — Лимонад

13:00 Восток (Улан-Удэ) — Локомотив (Улан-Удэ)

14:30 БГУ (Улан-Удэ) — Металлист (Улан-Удэ)



7 тур

15.02.2020

10:00 Металлист (Улан-Удэ) — ФК «Бурятия-М» (Улан-Удэ)

11:30 Локомотив (Улан-Удэ) — БГУ (Улан-Удэ)

13:00 Лимонад — Восток (Улан-Удэ)

14:30 ВСГУТУ-ДСС-ДЮСШ-5 (Улан-Удэ) — Ветераны (Улан-Удэ)



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