В Улан-Удэ стартует зимний футбольный сезон

Игры турнира «Зимний мяч» пройдут по субботам на стадионе «Локомотив»
21 декабря в Улан-Удэ стартует традиционный турнир «Зимний мяч». Матчи будут проходить по субботам на стадионе «Локомотив».
В турнире примут участие 8 команд: «Локомотив». «ВСГУТУ», «Восток», «БГУ», «Ветераны», «Бурятия-М», «Лимонад», «Металлист». Команды сыграют игры в один круг, каждая с каждой.
Расписание игр
1 тур
21.12.2019
10:00 Ветераны (Улан-Удэ) — ФК «Бурятия-М» (Улан-Удэ)
11:30 Восток (Улан-Удэ) — ВСГУТУ-ДСС-ДЮСШ-5 (Улан-Удэ)
13:00 БГУ (Улан-Удэ) — Лимонад
14:30 Металлист (Улан-Удэ) — Локомотив (Улан-Удэ)
2 тур
11.01.2020
10:00 ФК «Бурятия-М» (Улан-Удэ) — Локомотив (Улан-Удэ)
11:30 Лимонад — Металлист (Улан-Удэ)
13:00 ВСГУТУ-ДСС-ДЮСШ-5 (Улан-Удэ) — БГУ (Улан-Удэ)
14:30 Ветераны (Улан-Удэ) — Восток (Улан-Удэ)
3 тур
18.01.2020
10:00 Восток (Улан-Удэ) — ФК «Бурятия-М» (Улан-Удэ)
11:30 БГУ (Улан-Удэ) — Ветераны (Улан-Удэ)
13:00 Металлист (Улан-Удэ) — ВСГУТУ-ДСС-ДЮСШ-5 (Улан-Удэ)
14:30 Локомотив (Улан-Удэ) — Лимонад
4 тур
25.01.2020
10:00 ФК «Бурятия-М» (Улан-Удэ) — Лимонад
11:30 ВСГУТУ-ДСС-ДЮСШ-5 (Улан-Удэ) — Локомотив (Улан-Удэ)
13:00 Ветераны (Улан-Удэ) — Металлист (Улан-Удэ)
14:30 Восток (Улан-Удэ) — БГУ (Улан-Удэ)
5 тур
01.02.2020
10:00 БГУ (Улан-Удэ) — ФК «Бурятия-М» (Улан-Удэ)
11:30 Металлист (Улан-Удэ) — Восток (Улан-Удэ)
13:00 Локомотив (Улан-Удэ) — Ветераны (Улан-Удэ)
14:30 Лимонад — ВСГУТУ-ДСС-ДЮСШ-5 (Улан-Удэ)
6 тур
08.02.2020
10:00 ФК «Бурятия-М» (Улан-Удэ) — ВСГУТУ-ДСС-ДЮСШ-5 (Улан-Удэ)
11:30 Ветераны (Улан-Удэ) — Лимонад
13:00 Восток (Улан-Удэ) — Локомотив (Улан-Удэ)
14:30 БГУ (Улан-Удэ) — Металлист (Улан-Удэ)
7 тур
15.02.2020
10:00 Металлист (Улан-Удэ) — ФК «Бурятия-М» (Улан-Удэ)
11:30 Локомотив (Улан-Удэ) — БГУ (Улан-Удэ)
13:00 Лимонад — Восток (Улан-Удэ)
14:30 ВСГУТУ-ДСС-ДЮСШ-5 (Улан-Удэ) — Ветераны (Улан-Удэ)
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