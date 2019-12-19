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Жительница Бурятии не оформила на детей «долю» в доме, купленном на маткапитал

Жительница Бурятии не оформила на детей «долю» в доме, купленном на маткапитал
Общество,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, жительница села Харбяты Тункинского района Бурятии нарушила закон о мерах государственной поддержки семей при использовании средств материнского капитала, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Установлено, что мать двоих несовершеннолетних детей, на средства материнского капитала приобрела жилой дом и земельный участок.

Вопреки закону в установленный 6-месячный срок женщина не оформила жилое помещение и участок в общую долевую собственность с детьми.

Женщину через суд заставили оформить право собственности на жилое помещение с включением в число собственников несовершеннолетних детей. Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.
прокуратура
 
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