В Бурятии лесники нарушили правила пожарной безопасности

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Нарушение выявила прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Мухоршибирском районе Бурятии нарушался закон о лесопользовании и пожарной безопасности в лесах на территории района.



Выявлены нарушения в деятельности Мухоршибирского лесхоза. На лесном участке работники учреждения сожгли порубочные остатки без предварительного отделения площадки противопожарной минерализованной полосой. В результате произошло возгорание сухой травянистой подстилки, что могло привести к лесному пожару.



Руководителю лесхоза внесено представление, которое удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено три должностных лица.



Мастер леса по постановлению прокурора привлечён к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.



Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

