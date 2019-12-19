Нарушение выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Мухоршибирском районе Бурятии нарушался закон о лесопользовании и пожарной безопасности в лесах на территории района.
Выявлены нарушения в деятельности Мухоршибирского лесхоза. На лесном участке работники учреждения сожгли порубочные остатки без предварительного отделения площадки противопожарной минерализованной полосой. В результате произошло возгорание сухой травянистой подстилки, что могло привести к лесному пожару.
Руководителю лесхоза внесено представление, которое удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено три должностных лица.
Мастер леса по постановлению прокурора привлечён к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.
Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии лесники нарушили правила пожарной безопасности
Общество, Фото:
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