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В Бурятии водители массово хотят поменять права

В Бурятии водители массово хотят поменять права
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ГИБДД откроет дополнительный пункт приёма граждан

В Бурятии отмечается всплеск количества обращений водителей, желающих заменить водительское удостоверение. Люди в основном подают заявки через электронный портал госуслуг.

В связи с увеличением количества обращений с 19 декабря в подразделении МРЭО ГИБДД по адресу город Улан-Удэ, улица Мокрова, дом 30 будет открыт дополнительный пункт приёма граждан.

- Данные изменения сделаны в целях повышения качества предоставления государственных услуг и удобства граждан в связи с тем, что в текущем году увеличилось число желающих произвести замену водительских удостоверений, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

Увеличение количества обратившихся за получением государственной услуги обусловлено несколькими причинами: ежегодный прирост водителей после обучения в автошколе и получающих удостоверение впервые, ситуация, связанная с повышением стоимости медицинских справок, и результат массовой замены водительских удостоверений в конце 90-х годов.

Госавтоинспекция Бурятии призывает граждан, планирующих замену водительского удостоверения по окончании срока действия, заранее обращаться в подразделения ГИБДД.

- Помните, что управление транспортным средством с водительским удостоверением, срок действия которого закончился, подпадает под административную ответственность, предусмотренную ст. 12.7 КоАП РФ. Штрафная санкция за данное нарушение – от 5 до 15 тысяч рублей, - предупреждают автоинсекторы.

Дорожные полицейские отмечают, что с 1998 по 2000 годы производилась массовая замена водительских удостоверений старого образца на новые с 10-летним сроком действия. Так, в 2017 году было выдано 18 тысяч удостоверений, а по итогам прошлого года их число увеличилось до 20 тысяч. В этом году уже выдано свыше 23 тысяч водительских удостоверений.
ГИБДД водительские удостоверения
 
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