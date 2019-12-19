В Бурятии пенсионеру не хотели присваивать звание «Ветеран труда»

На сегодня пенсионеру присвоено звание «Ветеран труда».





В прокуратуру обратился житель Тарбагатайского района Бурятии. Он просил провести проверку по факту отказа органа социальной защиты населения в присвоении звания «Ветеран труда».Установлено, что ранее мужчина работал в сельскохозяйственном производственном кооперативе в должности чабана. Мужчина награждён ведомственной наградой – почётной грамотой министерства сельского хозяйства Российской Федерации, дающей право на получение звания «Ветеран труда». В грамоте имеется опечатка в фамилии награждаемого, что явилось основанием для отказа в присвоении звания.Внести исправления в ведомственную награду не представлялось возможным по причине отсутствия архивных документов, подтверждающих указанное обстоятельство.- Прокурор района направил в суд исковое заявление об установлении факта награждения почётной грамотой министерства сельского хозяйства Российской Федерации заявителя. Тарбагатайский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил. Решение вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.