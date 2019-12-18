Всего в городе бесплатно на учёбу ездят больше трёх тысяч учащихся
В Улан-Удэ начнут компенсировать проезд от дома до образовательного учреждения и обратно шести учащимся школы №58 и пяти учащимся лицея №27, проживающих в отдалённых микрорайонах. Данный вопрос депутаты горсовета рассмотрят на очередной сессии.
В своём выступлении на совместном заседании комитетов Улан-Удэнского городского Совета депутатов председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова отметила, что расстояние между общеобразовательной организацией и местом проживания детей составляет более трёх км.
- При отсутствии доступности учреждения необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательного учреждения и обратно, - отметила председатель комитета по образованию.
Всего в Улан-Удэ проезд до школы и обратно компенсируют 3014 учащимся из 20 школ, проживающим в отдалённых микрорайонах.
- В 2019 году в данной сфере в бюджете города предусмотрены ассигнования в размере 9 млн 500 тысяч. До 2020 года планируется уточнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание помощи учащимся в размере 5 млн 400 тысяч рублей. Финансирование с 1 января 2020 года по 31 мая 2020 года будет предусматриваться в бюджете отрасли образования, - сообщила Татьяна Митрофанова.
Ученикам двух школ Улан-Удэ начнут компенсировать проезд
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Всего в городе бесплатно на учёбу ездят больше трёх тысяч учащихся
В войска Восточного военного округа по плану обеспечения инженерной техникой поступит тяжёлый механизированный мост ТММ-3М2
Этот субсидируемый маршрут открывается впервые
Чествовать лучших спортсменов города будут на следующей неделе
Лучших учеников поощряют уже 10 лет
Режиссёр Баир Уладаев собирает награды на мировых кинофестивалях
Число членов общественной палаты Улан-Удэ вырастет до 21
6-8 декабря в Улан-Удэ состоялся XII международный фестиваль-конкурс «Юные дарования России»
Нерадивая мать задолжала более 128 тысяч рублей и уже имеет судимость
Аферист предлагал «договориться» за выявленное нарушение
Всего к тренировке было привлечено около 1000 человек
За утро рассыпано 460 тонн песка
Первым зрителям показали «Байкальские каникулы»
Необычный фильм снят в Тугнуйской долине
Солист балетной труппы Михаил Овчаров посетил более 50 городов в турне по Америке