Ученикам двух школ Улан-Удэ начнут компенсировать проезд

Общество, Фото: из архива

Всего в городе бесплатно на учёбу ездят больше трёх тысяч учащихся



В Улан-Удэ начнут компенсировать проезд от дома до образовательного учреждения и обратно шести учащимся школы №58 и пяти учащимся лицея №27, проживающих в отдалённых микрорайонах. Данный вопрос депутаты горсовета рассмотрят на очередной сессии.



В своём выступлении на совместном заседании комитетов Улан-Удэнского городского Совета депутатов председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова отметила, что расстояние между общеобразовательной организацией и местом проживания детей составляет более трёх км.



- При отсутствии доступности учреждения необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательного учреждения и обратно, - отметила председатель комитета по образованию.



Всего в Улан-Удэ проезд до школы и обратно компенсируют 3014 учащимся из 20 школ, проживающим в отдалённых микрорайонах.



- В 2019 году в данной сфере в бюджете города предусмотрены ассигнования в размере 9 млн 500 тысяч. До 2020 года планируется уточнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание помощи учащимся в размере 5 млн 400 тысяч рублей. Финансирование с 1 января 2020 года по 31 мая 2020 года будет предусматриваться в бюджете отрасли образования, - сообщила Татьяна Митрофанова.





