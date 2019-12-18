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Ученикам двух школ Улан-Удэ начнут компенсировать проезд

Ученикам двух школ Улан-Удэ начнут компенсировать проезд
Общество,  Фото:из архива
Всего в городе бесплатно на учёбу ездят больше трёх тысяч учащихся

В Улан-Удэ начнут компенсировать проезд от дома до образовательного учреждения и обратно шести учащимся школы №58 и пяти учащимся лицея №27, проживающих в отдалённых микрорайонах. Данный вопрос депутаты горсовета рассмотрят на очередной сессии.

В своём выступлении на совместном заседании комитетов Улан-Удэнского городского Совета депутатов председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова отметила, что расстояние между общеобразовательной организацией и местом проживания детей составляет более трёх км.

- При отсутствии доступности учреждения необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательного учреждения и обратно, - отметила председатель комитета по образованию.

Всего в Улан-Удэ проезд до школы и обратно компенсируют 3014 учащимся из 20 школ, проживающим в отдалённых микрорайонах.

- В 2019 году в данной сфере в бюджете города предусмотрены ассигнования в размере 9 млн 500 тысяч. До 2020 года планируется уточнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание помощи учащимся в размере 5 млн 400 тысяч рублей. Финансирование с 1 января 2020 года по 31 мая 2020 года будет предусматриваться в бюджете отрасли образования, - сообщила Татьяна Митрофанова.


школьники
 
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