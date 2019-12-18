В Забайкалье продолжается миграция дзерена

Общество, Фото: Сохондинский государственный природный биосферный заповедник

Из Монголии в регион пришло не менее 15 тысяч особей



Во второй декаде декабря началась вторая волна миграции дзерена из Монголии в Забайкальский край. Животные двигаются в юго-восточную часть Кыринского района. Сейчас их можно наблюдать недалеко от сёл Михайло-Павловск и Турген.



По предварительным подсчётам сотрудников заповедника, дзеренов перешло из Монголии не менее 15 тысяч особей. Дзерены перемещаются через государственную границу большими стадами. Затем они разбредаются на более мелкие группы по 200-500 особей по падям Барун-Турген, Зун-Турген, Зубкоша, Передний Хундуй, Курца и постепенно перемещаются в направлении долины реки Онон.



Как сообщает Сохондинский государственный природный биосферный заповедник, этот исторический миграционный путь заложен у них в генах ещё со времен Симона Палласа. По необъяснимым причинам дзерены двигались только этой дорогой. Как правило, вслед за дзеренами двигаются и хищники – волки и лисы, а также сопровождают многочисленные стада падальщики – чёрные грифы.

