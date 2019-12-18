В Восточный военный округ поступит мост

В войска Восточного военного округа по плану обеспечения инженерной техникой поступит тяжёлый механизированный мост ТММ-3М2



В ТММ-3М2 значительно усовершенствованы возможности по времени установки и мобильности передвижения по дорогам в отличие от ТММ-3М на базе автомобиля КрАЗ. Комплект состоит из четырех машин на базе трехосного шасси КамАЗ-53501, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Основные отличия ТММ-3М2 от ТММ-3М – это замена механической лебедки для сборки и разборки моста на гидравлическую, позволяющую изменять скорость раскрытия (складывания) и опускания (подъёма) мостового блока в большем диапазоне, чем механическая, что позволяет сократить время установки моста.



Установлены камеры заднего вида для наблюдения места укладки пролётов моста.



Тяжёлый мост предназначен для оборудования мостовых переходов шириной до 40 метров через различные преграды на путях движения войск как на колесной, так и на гусеничной технике.





