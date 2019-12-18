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В Забайкалье открываются ледовые переправы

В Забайкалье открываются ледовые переправы
Общество,  Фото:ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Всего запланированы 34 переправы на семи реках края

17 декабря открылась первая ледовая переправа в Забайкальском крае. Как сообщает главное управление МЧС России по региону, переправа для большегрузной техники на участке реки Ингода в посёлке Кадала полностью готова к эксплуатации.

Всего на территории Забайкальского края планируется открыть 34 ледовых переправы, на семи реках края, полностью отвечающие всем основным требованиям безопасности.

ГУ МЧС России по Забайкальскому краю напоминает основные требования для открытия ледовых переправ:

Места, отведенные для переправ, должны соответствовать следующим условиям:
- дороги и спуски, ведущие к переправам, благоустроены;
- в районе переправы отсутствуют (слева и справа от нее на расстоянии 100 м) сброс теплых и выход грунтовых вод, а также промоины, майны и площадки для выколки льда;
- трассы автогужевых переправ имеют одностороннее движение;
- для встречного движения прокладывается самостоятельная трасса параллельно первой, удаленная от нее на расстояние не менее 40-50 м.

На переправах категорически запрещается:
- пробивать лунки для рыбной ловли и других целей;
- переход и проезд в неограждённых и неохраняемых местах.

Оборудование и содержание переправ:
- у подъезда к переправе выставляется специальный щит, на котором помещается информация: какому виду транспорта и с каким максимальным грузом разрешается проезд по данной переправе и какой интервал движения необходимо соблюдать;
- ежедневно утром и вечером, а в оттепель и днём производится замер толщины льда и определяется его структура. Замер толщины льда производится по всей трассе и особенно в местах, где больше скорость течения и глубина водоёма;
- во избежание утепления и уменьшения грузоподъёмности ледовой переправы регулярно производится расчистка проезжей части от снега;
- граница места, отведённого для переправы, обозначается через каждые 20-30 м вехами;
-в опасных для движения местах выставляются предупреждающие знаки.

Передвижение по неокрепшему льду чревато опасными последствиями. Некоторые граждане не пользуются организованными переправами, считая, что лёд крепкий на всей территории ледяного покрова. Это не так – на многих реках всю зиму сохраняются протоки. Правильно организованная ледовая переправа – гарантия безопасности, на ней лёд способен выдержать вес многотонного грузовика.
Ледовые переправы Забайкальский край
 
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