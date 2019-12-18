Этот субсидируемый маршрут открывается впервые
Росавиация утвердила перечень субсидируемых маршрутов на 2020 год. Этот приказ позволил открыть новый региональный маршрут, связавший посёлок Таксимо Муйского района и Красноярск.
- Авиакомпания «КрасАвиа» начинает полёты с 28 января 2020 года и будет выполнять один рейс в неделю в течение января – апреля 2020 года (16 парных рейсов), - сообщили пресс-службе минтранса Бурятии.
Полёты будут осуществляться еженедельно по вторникам с отправлением из Красноярска в 08:30 и прилётом в Таксимо в 13:50. Обратный рейс вылетает из Таксимо в 14:35 и прибывает в Красноярск в 18:00 (для каждого из аэропортов указано местное время). Полёты будут выполняться на воздушных судах АН-26.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее стали известны первые субсидируемые направления из Улан-Удэ на 2020 год. Авиакомпания «ИрАэро» открыла перечень субсидируемых направлений из Улан-Удэ до Иркутска, Хабаровска и Благовещенска. Билеты на эти рейсы уже в продаже.
В перечне субсидированных направлений из Улан-Удэ также указаны Красноярск (АК «Ангара»), Хужир, Чита, Иркутск – Нижнеангарск, Иркутск – Таксимо, Нижнеангарск – Бодайбо, Нижнеангарск – Мама (все – АК «СиЛА»).
Из Муйского района Бурятии открывается авиарейс в Краснояск
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