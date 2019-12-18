В Бурятии подвели итоги «Открытия лыжного сезона»

Общество, Фото: пресс-служба федерации лыжных гонок РБ

Соревнования проходили в посёлках Каменск и Селенгинск



14 и 15 декабря в Бурятии прошли республиканские соревнования «Открытие лыжного сезона» в посёлках Каменск и Селенгинск. В лыжных гонках приняли участие спортсмены Кабанского, Селенгинского, Заиграевского, Мухоршибирского районов, Улан-Удэ, а также гости из Иркутской области из города Байкальска.



В первый день участники соревновались в классическом стиле на дистанциях 1 км, 2 км, 3 км и 5 км в посёлке Каменск. Победителями в возрастных категориях стали:

1 км, девушки 2008 г.р. и младше – Екатерина Беспрозванных (Гусиноозёрская СШОР);

2 км, девушки 2006-2007 гг.р. – Лидия Федотова (СШ №4);

2 км, девушки 2004-2005 гг.р. – Маргарита Самарцева (СШ №4);

3 км, девушки 2002-2003 гг.р. – Юлия Дятлова (Селенгинская СШ);

3 км, женщины-ветераны – Анна Самарцева;

2 км, юноши 2008 г.р. и младше – Кирилл Доржиев (Заиграевская СШ);

3 км, юноши 2006-2007 гг.р. – Георгий Котов (Селенгинская СШ);

3 км, юноши 2004-2005 гг.р. – Николай Дакич (Гусиноозёрская СШОР);

5 км, юноши 2002-2003 гг.р. – Даниил Высоцкий (Каменская СШ);

5 км, мужчины 2001 г.р. и старше – Игорь Тибейкин (СШ №4);

5 км, мужчины-ветераны – Николай Коробченко (Гусиноозёрская СШОР).



Второй день соревнований определял победителей и призёров в свободном стиле на аналогичных дистанциях, но уже на трассах в Селенгинске. Первое место заняли:

1 км, девушки 2008 г.р. и младше – Валерия Унагаева (Селенгинская СШ);

2 км, девушки 2006-2007 гг.р. – Лидия Федотова (СШ №4);

2 км, девушки 2004-2005 гг.р. – Татьяна Ивченко (Каменская СШ);

3 км, девушки 2002-2003 гг.р. – Юлия Дятлова (Селенгинская СШ);

3 км, женщины 2001 г.р. и старше – Дарья Мурзина (Мухоршибирская СШ);

3 км, женщины-ветераны – Анна Самарцева;

2 км, юноши 2008 г.р. и младше – Сергей Силаев (ДЮСШ Байкальск);

3 км, юноши 2006-2007 гг.р. – Георгий Котов (Селенгинская СШ);

3 км, юноши 2004-2005 гг.р. – Кирилл Шумейко (СШ №4);

5 км, юноши 2002-2003 гг.р. – Михаил Фертюк (Каменская СШ);

5 км, мужчины 2001 г.р. и старше – Константин Щербаков (СШ №4);

5 км, мужчины-ветераны – Валерий Мироманов (Каменская СШ).



Все победители и призёры получили грамоты, медали и ценные призы. Об этом сообщает пресс-служба федерации лыжных гонок РБ.

