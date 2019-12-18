У него 1 «золото» и 1 «бронза»
Иркутский спортсмен Александр Соколов выиграл золотую и бронзовую медали на всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия, которые с 8 по 16 декабря проходили в Ижевске.
Александр Соколов победил в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров из положения лёжа. Результат иркутянина составил 625,5 очка. Второе место в этом упражнении занял его брат Денис Соколов, который выступает за Ямало-Ненецкий автономный округ. Замкнул тройку призёров спортсмен из Самарской области Артём Филиппов.
Бронзовую награду Александр завоевал в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров из трёх положений. Первое место в этом упражнении занял московский спортсмен Григорий Шамаков, второе место – Сергей Каменский из Алтайского края.
Александр Соколов тренируется в областной школе высшего спортивного мастерства у Виктора Соколова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутский стрелок выиграл 2 медали на всероссийских соревнованиях
Общество, Фото:
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