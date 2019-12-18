В Иркутске выбрали лучших резчиков по дереву

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

Всероссийский конкурс «Сказка в дереве» проводился впервые



В Иркутске подвели итоги первого всероссийского конкурса резного искусства «Сказка в дереве». В нём приняли участие 20 профессиональных и самодеятельных художников-резчиков, пятеро из которых младше 14 лет, всего было представлено более 110 работ.



Профессиональное жюри, в состав которого вошли художники, архитекторы, депутаты, представители средств массовой информации, определили тройки победителей в нескольких номинациях. В частности, первые места среди мастеров заняли Сергей Клишмин в номинации «Панно», Антон Шишкин – «Скульптура», Владимир Захаренко и Валерий Конончук – «Храмовое убранство и украшения». В категории «Ученик мастера» в номинации «Панно» лучшей стала Валерия Ястребкова, «Скульптура» – Максим Корж.



Также главный архитектор города Иркутска Сергей Александров поощрил благодарственными письмами и памятными подарками самых молодых участников – Дениса Соломку, Егора Давыденко, Федора Давыденко, Валерию Ястребкову и Ивана Соколова.



Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, в рамках проведения конкурса проходила выставка работ участников, и посетители могли проголосовать за понравившийся экспонат. По результатам народного голосования победителями стали Сергей Климшин, Анастасия Ястребкова и Борис Тверских.

