Всероссийский конкурс «Сказка в дереве» проводился впервые
В Иркутске подвели итоги первого всероссийского конкурса резного искусства «Сказка в дереве». В нём приняли участие 20 профессиональных и самодеятельных художников-резчиков, пятеро из которых младше 14 лет, всего было представлено более 110 работ.
Профессиональное жюри, в состав которого вошли художники, архитекторы, депутаты, представители средств массовой информации, определили тройки победителей в нескольких номинациях. В частности, первые места среди мастеров заняли Сергей Клишмин в номинации «Панно», Антон Шишкин – «Скульптура», Владимир Захаренко и Валерий Конончук – «Храмовое убранство и украшения». В категории «Ученик мастера» в номинации «Панно» лучшей стала Валерия Ястребкова, «Скульптура» – Максим Корж.
Также главный архитектор города Иркутска Сергей Александров поощрил благодарственными письмами и памятными подарками самых молодых участников – Дениса Соломку, Егора Давыденко, Федора Давыденко, Валерию Ястребкову и Ивана Соколова.
Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, в рамках проведения конкурса проходила выставка работ участников, и посетители могли проголосовать за понравившийся экспонат. По результатам народного голосования победителями стали Сергей Климшин, Анастасия Ястребкова и Борис Тверских.
В Иркутске выбрали лучших резчиков по дереву
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