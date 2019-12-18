Мероприятие пройдёт в музее имени Сампилова
19 декабря в Улан-Удэ состоится выставка-презентация работ стипендиатов правительства Республики Бурятия в номинации «Талантливые молодые авторы литературных, музыкальных и художественных произведений» за 2019 год. Мероприятие пройдёт в 14:00 в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.
Как сообщает пресс-служба национального музея РБ, в учреждении уже сложилась добрая традиция в канун Нового года подводить творческие итоги 2019 года вместе с молодыми и талантливыми художниками, скульпторами, поэтами и композиторами республики.
Напомним, что государственные стипендии назначаются в целях поощрения и поддержки выдающихся деятелей литературы и искусства и наиболее одарённых талантливых молодых авторов. Стипендии присуждаются 20 молодым авторам литературных, музыкальных и художественных произведений в возрасте до 35 лет. Также их получат 30 деятелей литературы и искусства Республики Бурятия.
Стипендиаты правительства Бурятии презентуют свои работы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Она откроется не раньше конца 2021 года
Соревнования проходили в посёлках Каменск и Селенгинск
Всероссийский конкурс «Сказка в дереве» проводился впервые
Мероприятие пройдёт в музее имени Сампилова
У него 1 «золото» и 1 «бронза»
Также книга расскажет его историю в 32 коротких сюжетах
Всего запланированы 34 переправы на семи реках края
Награду получили студентки социально-психологического факультета БГУ
У сборной Иркутской области – 23 медали
Завершат программу мероприятия концерты в Северо-Байкальском районе
В Баргузинском районе сотрудники ГИБДД и воспитатели детского сада «Соболёнок» провели профилактическое мероприятие «Стань заметным на дороге»
В преддверии застолий Роспотребнадзор попросил быть бдительными при выборе алкоголя
Городской больнице выдали предписание за равнодушие к пациенту
Военнослужащие тренировались в выполнении электронных пусков ракет
К Международному дню мигранта, который отмечается 18 декабря, в Бурятии проводят различные мероприятия