Стипендиаты правительства Бурятии презентуют свои работы

Общество, Фото: пресс-служба национального музея РБ

Мероприятие пройдёт в музее имени Сампилова



19 декабря в Улан-Удэ состоится выставка-презентация работ стипендиатов правительства Республики Бурятия в номинации «Талантливые молодые авторы литературных, музыкальных и художественных произведений» за 2019 год. Мероприятие пройдёт в 14:00 в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.



Как сообщает пресс-служба национального музея РБ, в учреждении уже сложилась добрая традиция в канун Нового года подводить творческие итоги 2019 года вместе с молодыми и талантливыми художниками, скульпторами, поэтами и композиторами республики.



Напомним, что государственные стипендии назначаются в целях поощрения и поддержки выдающихся деятелей литературы и искусства и наиболее одарённых талантливых молодых авторов. Стипендии присуждаются 20 молодым авторам литературных, музыкальных и художественных произведений в возрасте до 35 лет. Также их получат 30 деятелей литературы и искусства Республики Бурятия.

