Улан-удэнским семьям раздали пожарные извещатели

На встречу были приглашены получатели материальной помощи



В Улан-Удэ прошла встреча с получателями материальной помощи на приобретение и установку дымовых извещателей с GSM-оповещением. На неё были приглашены более 40 заявителей из малообеспеченных семей.



Им были даны необходимые разъяснения по соблюдению мер противопожарной безопасности, наглядно продемонстрирована работа пожарного извещателя с GSM-оповещением, предоставлены исчерпывающие ответы и разъяснения по установке и работе прибора в жилых помещениях.



Также получателей материальной помощи проинформировали о предоставляемом пакете сим-карты, устанавливаемой в пожарный извещатель, согласно которому годовая абонентская оплата составит 400 рублей. Эта сумма включена в размер оказываемой материальной помощи, не превышающей 6500 рублей за один извещатель.



Все участники заключили необходимые договоры, выразили благодарность за оказанную помощь, отметив, что установка прибора исключит возможность возникновения пожара в домах, сохранив жизнь и имущество граждан. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

