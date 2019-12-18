Жители Улан-Удэ пробегут в костюмах мандаринов

Новогоднюю спортивную акцию проведут на ёлке Октябрьского района



25 декабря в улан-удэнском парке «Юбилейный» состоится новогодняя спортивная акция «Мандариновый забег». В забеге могут участвовать жители Улан-Удэ старше 18 лет. Основное условие – наличие ростового костюма «Мандарина», символа Нового года.



Регистрация участников начнётся с 18:00. В 18:30 будет дан старт на дистанцию 120 метров.



Всех участников забега наградят мандариновыми медалями. Для победителей предусмотрены дипломы и памятные подарки.



В этот день в парке с 16:00 пройдёт празднование Нового 2020 года.

Помимо забега, в программе мероприятия:

- «Ёлка в кедах» – целый час активных игр и веселых эстафет;

- Мастер-класс по созданию ледяных скульптур;

- Эстрадные представления:

- Зажжение огней новогодней ёлки;

- Подведение итогов новогодних районных конкурсов;

- Выступление творческих коллективов Улан-Удэ;

- Каждый желающий может поздравить своих земляков С Новым годом, отправив смс на номер 8-983-336-4305 в Viber, лучшие поздравления будут транслироваться во время проведения мероприятия;

- Многое другое.



Самые активные и креативные получат подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Об этом сообщает пресс-служба дирекции по паркам культуры и отдыха города Улан-Удэ.



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