Новогоднюю спортивную акцию проведут на ёлке Октябрьского района
25 декабря в улан-удэнском парке «Юбилейный» состоится новогодняя спортивная акция «Мандариновый забег». В забеге могут участвовать жители Улан-Удэ старше 18 лет. Основное условие – наличие ростового костюма «Мандарина», символа Нового года.
Регистрация участников начнётся с 18:00. В 18:30 будет дан старт на дистанцию 120 метров.
Всех участников забега наградят мандариновыми медалями. Для победителей предусмотрены дипломы и памятные подарки.
В этот день в парке с 16:00 пройдёт празднование Нового 2020 года.
Помимо забега, в программе мероприятия:
- «Ёлка в кедах» – целый час активных игр и веселых эстафет;
- Мастер-класс по созданию ледяных скульптур;
- Эстрадные представления:
- Зажжение огней новогодней ёлки;
- Подведение итогов новогодних районных конкурсов;
- Выступление творческих коллективов Улан-Удэ;
- Каждый желающий может поздравить своих земляков С Новым годом, отправив смс на номер 8-983-336-4305 в Viber, лучшие поздравления будут транслироваться во время проведения мероприятия;
- Многое другое.
Самые активные и креативные получат подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Об этом сообщает пресс-служба дирекции по паркам культуры и отдыха города Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 0+
Жители Улан-Удэ пробегут в костюмах мандаринов
Общество, Фото:
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