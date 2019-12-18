Также книга расскажет его историю в 32 коротких сюжетах
24 декабря в музее истории Улан-Удэ в 18:00 состоится презентация научно-популярного путеводителя по знаковым местам и истории Улан-Удэ.
Книга включает в себя 57 разделов, в том числе экстра-маршрут по историческим кварталам, от места основания города до площади Советов, топ-5 мест, которые стоит посетить, 25 самых интересных памятников и скульптур, а также всю историю города в 32 коротких сюжетах.
Автор издания – Анатолий Бреславский, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук (Улан-Удэ), автор серии научных работ по истории и текущему развитию Улан-Удэ и его пригородной зоны, один из авторов монографии «Улан-Удэ – 350: история и современность» (2016), учебника по истории Улан-Удэ (2016). Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Республики Бурятия.
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В Улан-Удэ презентуют путеводитель по знаковым местам города
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