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Областной конкурс юных музыкантов состоялся в Братске

Областной конкурс юных музыкантов состоялся в Братске
Общество,  Фото:pixabay.com
Гран-при получил дуэт из Усть-Илимска

В Братске на базе детской школы искусств №1 прошёл первый областной конкурс-фестиваль фортепианных ансамблей и концертмейстерской практики.

Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки игры в фортепианных дуэтах и в качестве концертмейстеров. По итогу концертных программ экспертное жюри определило 25 лауреатов и 12 дипломантов. Единогласным решением профессионалов дипломом гран-при конкурса-фестиваля отмечен фортепианный дуэт Веры Зыковой и Егора Гусакова из школы искусств №1 Усть-Илимска.

Помимо конкурсных выступлений юные музыканты приняли участие в мастер-классе лауреата всероссийских и международных музыкальных конкурсов, профессора Сибирского института искусств имени Д. Хворостовского, председателя жюри конкурса Лоры Беспаловой.

Всего в фестивале приняли участие 37 ансамблей – 65 детей и 10 преподавателей. Участники конкурса представили детские школы искусств Иркутской области из Шелехова, Нижнеудинска, Усть-Илимска, Новой Игирмы, Железногорска-Илимского, Братска. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
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