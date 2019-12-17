Названы победители конкурса «Гордость Забайкалья»

Общество, Фото: пресс-служба губернатора Забайкальского края

Одним из победителей стала агинчанка, спасшая из огня пятерых детей



Жители Забайкальского края в ходе интернет-голосования определили имена победителей регионального конкурса «Гордость Забайкалья». Они отдали голоса за земляков, чьи дела и поступки служат примером для других. Голосование проходило по пяти номинациям: «Во имя жизни», «Забота о людях», «Большое сердце», «Семейные ценности», «Гражданская позиция».



Номинация «Забота о людях» собрала наибольшее количество заявок. В ней были представлены жители края, занимающиеся активной волонтёрской деятельностью. Наибольшее число голосов было отдано за Веру Стешковую из города Краснокаменска, координатора городского штаба добровольцев, помогающих землякам. За период деятельности волонтерской организации конкретная помощь была оказана более 800 нуждающимся семьям.



Победу в номинации «Большое сердце» одержала семья Брюховых из Улетовского района. В этой семье воспитывается 13 детей, часть из которых приёмные. Именно эта номинация стала самой народной, забайкальцы голосовали за номинантов «с большим сердцем» вдвое активнее.



Также наибольшее количество голосов жители края отдали за школьницу из посёлка Агинское Туяну Дагбаеву, участвовавшую в номинации «Во имя жизни». Она спасла из огня пятерых детей.



Среди социально ответственных жителей Забайкалья в номинации «Гражданская позиция» земляки выбрали Хутагто Балданова, полицейского из Могойтуского района, организовавшего в родном села Ага-Хангил спортивный клуб.



В пятой номинации лидером народного голосования стала семья Чимитовых из Могойтуйского района. Вместе Виктор Минжурович и Бальжима Мункожаргаповна живут уже 48 лет и прививают семейные ценности своим детям.



Награждение победителей конкурса «Гордость Забайкалья» состоится 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

