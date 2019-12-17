Список кинозалов города пополнился «Седьмым небом» и «Современником»
Два новых муниципальных кинотеатра в Улан-Удэ получили свои имена. Горожане сами придумали названия и проголосовали за наиболее понравившиеся в соцсетях.
12 декабря были подведены итоги голосования за название 3D-кинозала в стенах Дома культуры «Авиатор». До финала дошли два самых звучных имени: семейный кинозал «Взлёт» и семейный кинозал «Небо №7». В результате победителем стал вариант второго названия – семейный кинозал «Седьмое небо».
В этот же день стали известны результаты голосования по наименованию муниципального кинотеатра дома культуры имени А.П. Вагжанова. Финалистами стали три варианта: «Udaкино», «Современник» и «Армада». В итоге большинством было решено назвать кинотеатр «Современником».
Тестовый запуск кинозалов состоится 19 декабря. Зрителей приглашают на просмотр фильма «По совести» (18+).
Открытие кинотеатра «Современник» произойдёт 26 декабря в 12:00. Будет показан российский полнометражный анимационный фильм «Иван Царевич и серый волк 4» (6+). В этот же день в 13:30 официально откроется и семейный кинозал «Седьмое небо». Об этом сообщают пресс-службы новых кинотеатров.
Новые кинотеатры в Улан-Удэ получили свои названия
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