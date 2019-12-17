Улан-удэнская художественная школа стала лучшей в России

Директору школу вручили знак «Эффективный руководитель -2019»



Детская художественная школа имени Романа Мэрдыгеева Улан-Удэ стала лауреатом всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2019».



- Школе вручена медаль «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2019» и диплом «Лучшая детская художественная школа». Руководителю организации – директору Любовь Нанзатовой - вручен знак «Эффективный руководитель - 2019», - сообщили в комитете по культуре.



Справка:



Детская художественная школа была основана приказом министерства культуры Бурятской АССР в 1965 году. Художественная школа имени Романа Мэрдыгеева является единственной художественной школой в городе Улан-Удэ и в Республике Бурятия.



В 2001 году школе было присвоено имя Романа Сидоровича Мэрдыгеева – одного из основоположников бурятского изобразительного искусства, народного художника Бурятии, первого председателя Союза художников Бурятии, первого директора Художественного музея, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и «Знак почёта».



Сегодня, образовательный процесс ДХШ ведут 15 преподавателей, все они имеют высшее профессиональное образование.



Контингент обучающихся составляет 333 человека. Ежегодно выпускники ДХШ поступают в ССУЗы и ВУЗы, продолжают обучение в городах Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Томск, Иркутск, выезжают за рубеж в Монголию, Китай, Канаду, Германию.

