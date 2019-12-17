Тематика самая разная: от профилактики мошенничества до формирования межэтнической толерантности
МВД по Бурятии с 20 декабря по 15 января проведёт конкурс профилактических видеороликов «Безопасный Новый год».
К участию приглашаются дети в возрасте до 17 лет, проживающие в Улан-Удэ, либо имеющие возможность присутствовать на мероприятии для победителей.
Принимаются видеоролики длительностью до минуты. По темам: профилактика мошенничеств, карманных краж, дорожно-транспортного травматизма, интернет-безопасность, противодействие коррупции, формирование межэтнической толерантности.
- Ролики могут представлять собой видеопоздравление для жителей республики с профилактической информацией по любой из тем. Ролики с заявкой направляются в официальный аккаунт МВД Бурятии «Полиция Бурятии» в социальной сети «ВКонтакте», - пояснила референт пресс-службы МВД по Бурятии Татьяна Вологдина.
15 января для юных победителей конкурса будет проведён День открытых дверей в региональном МВД. Участие примут сотрудники центра кинологической службы с служебными собаками, отряд специального назначения «Гром», инспекторы УГИБДД и сотрудники пресс-службы МВД Бурятии. Детям вручат подарки от «полицейского Деда Мороза».
Полиция Бурятии выберет лучшие видеоролики
Общество, Фото:
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