В Иркутске юные артисты станцевали в балете «Щелкунчик»

В Иркутском областном музыкальном театре поставили классический балет «Щелкунчик»



Классический балет «Щелкунчик» поставили в Иркутском областном музыкальном театре имени Загурского. Спектакль создан в рамках мероприятий Года театра в России.



В Иркутском театральном училище открыт балетный класс, в который прошли уже два набора детей, также усилена балетная труппа музыкального театра, второй год в учреждении ставят классические балеты.



В 2018 году это были одноактные «Дон Кихот» Людвига Минкуса и «Шахеразада» Николая Римского-Корсакова, теперь – «Щелкунчик». Постановки осуществляет руководитель Московского областного государственного театра «Русский балет», народный артист СССР Вячеслав Гордеев.



«Щелкунчик» - это классический балет, поставленный на музыку Петра Чайковского. Её исполняет оркестр Иркутского областного музыкального театра под руководством Виктора Олина. Главные роли в спектакле исполняют специально приглашённая балерина Екатерина Сабанцева и солист балета Иркутского областного музыкального театра Дмитрий Михеев.



В спектакле задействовано более 40 исполнителей, среди которых артисты балета, хора, которых привлекли на роли, не требующие высокой хореографической подготовки. Также участвуют 15 детей из балетной студии музыкального театра.



Декорации для «Щелкунчика» были изготовлены в Москве. Их привезли накануне и уже смонтировали. Также из столицы доставили костюмы для артистов, в частности пачки для балерин.



- Каждая труппа диктует определённые условия постановки спектакля. Ваша труппа молодая, непосредственная, очень эмоциональная и живая, может, не такая подготовленная в профессиональном смысле, но очень эмоциональная, желающая работать и выходить на сцену. Это всё учитывали художники и создавали костюмы и декорации именно под них, под их возможности. Они более фантастические, чем обычно создают для «Щелкунчика». Спектакль получил новое дыхание, стал более современным, более ярким, наверное, более молодёжным, - сказал Вячеслав Гордеев.



Вячеслав Гордеев создаёт балеты в Иркутском областном музыкальном театре второй год подряд. Он отметил рост мастерства артистов. Премьера «Щелкунчика» в Иркутском областном музыкальном театре состоится 13 и 14 декабря, ещё один показ пройдёт в канун Нового года - 31 декабря.

