В Иркутской области борцы соберутся на новогодний турнир

В Усолье-Сибирском пройдут традиционные соревнования по греко-римской борьбе



21 и 22 декабря в Усолье-Сибирском пройдут соревнования по греко-римской борьбе. На состязания в спортивном комплексе «Химик» съедутся спортсмены в возрасте 11−16 лет со всей России.



Традиционный новогодний турнир соберет более 250 спортсменов из Иркутской, Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, Забайкалья и Красноярского края. За пьедестал поборются спортсмены двух возрастных категорий: 2003-2005 гг. р. и 2006-2008 гг.р.



Это 37-й по счёту турнир, впервые он был проведён в 1980 году. Все эти годы новогодние состязания по греко-римской борьбе являются визитной карточкой города. Каждый год данное мероприятие собирает множество любителей этого благородного вида спорта.



Параллельно на площадке «Химика» состоится первенство Иркутской области. Победители состязаний получат право представлять честь региона в составе сборной Иркутской области.



Начало соревнований в 10:00 часов, в 12:00 – торжественное открытие. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Усолье-Сибирское.



Возрастное ограничение 6+