 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Декабря

16 Декабря

Популярное

Артистка поразила жителей Бурятии расколкой дров

Артистка поразила жителей Бурятии расколкой дров
Общество, 
Хрупкая девушка на видео с лёгкостью расправляется с чурками 

Ведущая мероприятий, режиссёр народных театров, артистка Дугарма Цыренова опубликовала видео, на котором с лёгкостью и довольно быстро раскалывает поленья у себя во дворе.

- Вызов принят. Жаль, большой колун у брата на деляне. Баргузинские девушки умеют все! И даже больше, - подписала она видео. 

 

Короткий эффектный ролик размещен и в паблике ves_ulan_ude_. Здесь пользователи восхищаются умением девушки и её ловкостью:

«Сейчас девчонки только губы и попы надувать в основном умеют, а дрова колоть вряд ли»
«Супер! Девушке респект»
«Вот вам и тренажёрный зал не нужен»
«И после этого, ещё кто-нить будет говорить, что женщина слабый пол? Красотка. Умничка»
«Деревенские девушки прекрасны, городские девки нервно курят в сторонке»
«Суровая бурятская женщина»
«Пора запускать уже местный challenge»

Не так давно в другом паблике было опубликовано видео, где четыре парня соревновались в расколке дров. Многие узнали в молодых людях своих знакомых, проживающих в селе Будалан Агинского района Агинского Бурятского округа (Забайкальский край). 

 

Жители шутят, что они были бы не против того, чтобы ребята устроили соревнования у них во дворе. Некоторые предлагают действительно устраивать такие соревнования в Бурятии. 

видео дрова социальная сеть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнская художественная школа стала лучшей в России
Улан-удэнская художественная школа стала лучшей в России
Общество, 17.12.2019
Директору школу вручили знак «Эффективный руководитель -2019»
Полиция Бурятии выберет лучшие видеоролики
Полиция Бурятии выберет лучшие видеоролики
Общество, 17.12.2019
Тематика самая разная: от профилактики мошенничества до формирования межэтнической толерантности
В Иркутске юные артисты станцевали в балете «Щелкунчик»
В Иркутске юные артисты станцевали в балете «Щелкунчик»
Общество, 17.12.2019
В Иркутском областном музыкальном театре поставили классический балет «Щелкунчик»
Артистка поразила жителей Бурятии расколкой дров
Артистка поразила жителей Бурятии расколкой дров
Общество, 17.12.2019
Хрупкая девушка на видео с лёгкостью расправляется с чурками
Улан-удэнцев призывают подарить апельсины нуждающимся
Улан-удэнцев призывают подарить апельсины нуждающимся
Общество, 17.12.2019
В городе стартовала акция «Новогодний апельсин»
Лучший детский рисунок против коррупции выбрали в Бурятии
Лучший детский рисунок против коррупции выбрали в Бурятии
Общество, 17.12.2019
В Бурятии подвели итоги конкурса «Коррупция глазами детей»
Бурятский театр «Ульгэр» выступил на фестивале в Санкт-Петербурге
Бурятский театр «Ульгэр» выступил на фестивале в Санкт-Петербурге
Общество, 17.12.2019
Показ спектакля «… и звали его Домино» прошёл с успехом
В Бурятии руководителям школ и детсадов напомнили о коррупции
В Бурятии руководителям школ и детсадов напомнили о коррупции
Общество, 17.12.2019
Прокуратура просвещает работников образовательных учреждений
В Улан-Удэ устроят первое семейное новогоднее шоу на льду
В Улан-Удэ устроят первое семейное новогоднее шоу на льду
Общество, 17.12.2019
Крытая ледовая арена «IceМЕТР» приглашает зрителей на первое семейное новогоднее ледовое шоу
Всех отловленных собак в Улан-Удэ будут выпускать на волю
Всех отловленных собак в Улан-Удэ будут выпускать на волю
Общество, 17.12.2019
В 2020 году вступают в силу новые поправки в закон об отлове безнадзорных животных
В Иркутске чествовали «золотые пары»
В Иркутске чествовали «золотые пары»
Общество, 17.12.2019
Также на мероприятие всегда приглашают пары, отметившие 55-летний (изумрудный), 60-летний (бриллиантовый), 65-летний (железный) и 70-летний (благодатный) юбилеи супружеской жизни
В Бурятии обеспечили жильём всех ветеранов Великой Отечественной
В Бурятии обеспечили жильём всех ветеранов Великой Отечественной
Общество, 17.12.2019
В 2019 году из федерального бюджета поступило более 40 миллионов рублей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^