Артистка поразила жителей Бурятии расколкой дров









Короткий эффектный ролик размещен и в паблике ves_ulan_ude_. Здесь пользователи восхищаются умением девушки и её ловкостью:



«Сейчас девчонки только губы и попы надувать в основном умеют, а дрова колоть вряд ли»

«Супер! Девушке респект»

«Вот вам и тренажёрный зал не нужен»

«И после этого, ещё кто-нить будет говорить, что женщина слабый пол? Красотка. Умничка»

«Деревенские девушки прекрасны, городские девки нервно курят в сторонке»

«Суровая бурятская женщина»

«Пора запускать уже местный challenge»



Не так давно в другом паблике было опубликовано видео, где четыре парня соревновались в расколке дров. Многие узнали в молодых людях своих знакомых, проживающих в селе Будалан Агинского района Агинского Бурятского округа (Забайкальский край).









Жители шутят, что они были бы не против того, чтобы ребята устроили соревнования у них во дворе. Некоторые предлагают действительно устраивать такие соревнования в Бурятии.







Ведущая мероприятий, режиссёр народных театров, артистка Дугарма Цыренова опубликовала видео, на котором с лёгкостью и довольно быстро раскалывает поленья у себя во дворе.- Вызов принят. Жаль, большой колун у брата на деляне. Баргузинские девушки умеют все! И даже больше, - подписала она видео.