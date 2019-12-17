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Улан-удэнцев призывают подарить апельсины нуждающимся

Улан-удэнцев призывают подарить апельсины нуждающимся
Общество, 
В городе стартовала акция «Новогодний апельсин»

Ежегодная благотворительная акция «Новогодний апельсин» для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, стартовала 17 декабря в Советском районе Улан-Удэ.

Для участия в акции нужно лишь принести цитрусовые с 17 по 27 декабря по адресу: ул. Советская, 23 каб.18 «а» с 8:30 до 17:30. Телефон 21-61-03.

В прошлом году благодаря этой акции около 200 семей получили более 250 кг собранных апельсинов.

Собранные фрукты будут переданы детям во время межведомственных рейдов, направленных на профилактику бытовых пожаров, а также на профилактику надлежащего исполнения родительских обязанностей.


благотворительность
 
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