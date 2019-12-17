 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Декабря

16 Декабря

Популярное

Иркутские боксёры стали призёрами молодёжного чемпионата России

Иркутские боксёры стали призёрами молодёжного чемпионата России
Общество,  Фото:pixabay.com
У них «бронза» в весовых категориях до 75 кг и до 81 кг

Иркутские спортсмены Егор Шапочанский и Денис Савицкий стали бронзовыми призёрами чемпионата России по боксу среди молодёжи 19-22 лет. Турнир проходил с 10 по 15 декабря в Нальчике и собрал более 200 спортсменов из различных регионов страны.

Егор Шапочанский выступал в весовой категории до 75 кг. Он одержал три победы, в том числе оказался сильнее спортсмена из Новосибирской области, мастера спорта международного класса, победителя первенства Европы Даниила Тетерева. Уступил Егор в равном бою с разногласием судей боксёру из Белгородской области Никите Воронову, который завоевал золотую медаль чемпионата России. Серебряным призёром стал Давид Дзукаев (РСО – Алания), ещё одна бронзовая медаль – у Магомеда Алимсултанова (Чеченская республика).

Денис Савицкий в весовой категории до 81 кг одержал победу в трёх боях, в том числе выиграв у боксёра из Санкт-Петербурга, мастера спорта международного класса, победителя первенств Европы и мира Руслана Колесникова. Денис проиграл Владимиру Мирончикову из Москвы, который по итогам турнира занял первое место. Серебряную медаль в этой весовой категории выиграл Расул Алиев из Москвы. Ещё одну «бронзу» получил Алексей Пирогов из Курской области.

По итогам чемпионата страны Егор Шапочанский и Денис Савицкий вошли в состав сборной команды России. С 9 января 2020 года они примут участие в тренировочных сборах по общефизической подготовке в Терсколе. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
спорт бокс чемпионат России Иркутск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Конкурс чтецов «Четыре неба» снова пройдёт в Улан-Удэ
Конкурс чтецов «Четыре неба» снова пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 17.12.2019
Заявки принимаются до 1 марта 2020 года
В Иркутской области борцы соберутся на новогодний турнир
В Иркутской области борцы соберутся на новогодний турнир
Общество, 17.12.2019
В Усолье-Сибирском пройдут традиционные соревнования по греко-римской борьбе
Среди юниоров Бурятии проведут чемпионат по настольному теннису
Среди юниоров Бурятии проведут чемпионат по настольному теннису
Общество, 17.12.2019
Соревнования пройдут с 21 по 22 декабря в Улан-Удэ
В Иркутской области будут учить бурятский с учётом диалектных особенностей
В Иркутской области будут учить бурятский с учётом диалектных особенностей
Общество, 17.12.2019
В Усть-Ордынский округ поступили новые учебно-методические комплексы
Названы победители конкурса «Гордость Забайкалья»
Названы победители конкурса «Гордость Забайкалья»
Общество, 17.12.2019
Одним из победителей стала агинчанка, спасшая из огня пятерых детей
Иркутские боксёры стали призёрами молодёжного чемпионата России
Иркутские боксёры стали призёрами молодёжного чемпионата России
Общество, 17.12.2019
У них «бронза» в весовых категориях до 75 кг и до 81 кг
В Бурятии завершился «Кубок друзей» по мини-футболу
В Бурятии завершился «Кубок друзей» по мини-футболу
Общество, 17.12.2019
Победителем турнира стала команда «Юность»
Областной конкурс юных музыкантов состоялся в Братске
Областной конкурс юных музыкантов состоялся в Братске
Общество, 17.12.2019
Гран-при получил дуэт из Усть-Илимска
Новые кинотеатры в Улан-Удэ получили свои названия
Новые кинотеатры в Улан-Удэ получили свои названия
Общество, 17.12.2019
Список кинозалов города пополнился «Седьмым небом» и «Современником»
В Иркутске проходит финал кубка Сибири по плаванию
В Иркутске проходит финал кубка Сибири по плаванию
Общество, 17.12.2019
Кроме 7 субъектов СФО, участвуют Бурятия, Монголия и Магаданская область
Улан-удэнский дом творчества взял 10 медалей по кикбоксингу
Улан-удэнский дом творчества взял 10 медалей по кикбоксингу
Общество, 17.12.2019
В Бурятии прошли открытый чемпионат и первенство республики по кикбоксингу
Уроженка Бурятии выиграла шахматный турнир в Москве
Уроженка Бурятии выиграла шахматный турнир в Москве
Общество, 17.12.2019
Среди столичных землячеств прошли соревнования памяти Алдара Цыденжапова
Московских путешественников удивило, что буряты прекрасно говорят на русском
Московских путешественников удивило, что буряты прекрасно говорят на русском
Общество, 17.12.2019
Пара заядлых путешественников заявила, что «жители Бурятии похожи на казахов»
В Иркутске обрабатывают хвойные деревья для защиты от рубок
В Иркутске обрабатывают хвойные деревья для защиты от рубок
Общество, 17.12.2019
С 14 декабря в Иркутске стартовала ежегодная операция «Ель»
В Бурятии на 89-м году скончался агроном
В Бурятии на 89-м году скончался агроном
Общество, 17.12.2019
14 декабря на 89-м году жизни скончался заботливый отец, внимательный муж и любящий дед и прадед Гончикбал Сангадиев

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^