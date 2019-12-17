Иркутские боксёры стали призёрами молодёжного чемпионата России

У них «бронза» в весовых категориях до 75 кг и до 81 кг



Иркутские спортсмены Егор Шапочанский и Денис Савицкий стали бронзовыми призёрами чемпионата России по боксу среди молодёжи 19-22 лет. Турнир проходил с 10 по 15 декабря в Нальчике и собрал более 200 спортсменов из различных регионов страны.



Егор Шапочанский выступал в весовой категории до 75 кг. Он одержал три победы, в том числе оказался сильнее спортсмена из Новосибирской области, мастера спорта международного класса, победителя первенства Европы Даниила Тетерева. Уступил Егор в равном бою с разногласием судей боксёру из Белгородской области Никите Воронову, который завоевал золотую медаль чемпионата России. Серебряным призёром стал Давид Дзукаев (РСО – Алания), ещё одна бронзовая медаль – у Магомеда Алимсултанова (Чеченская республика).



Денис Савицкий в весовой категории до 81 кг одержал победу в трёх боях, в том числе выиграв у боксёра из Санкт-Петербурга, мастера спорта международного класса, победителя первенств Европы и мира Руслана Колесникова. Денис проиграл Владимиру Мирончикову из Москвы, который по итогам турнира занял первое место. Серебряную медаль в этой весовой категории выиграл Расул Алиев из Москвы. Ещё одну «бронзу» получил Алексей Пирогов из Курской области.



По итогам чемпионата страны Егор Шапочанский и Денис Савицкий вошли в состав сборной команды России. С 9 января 2020 года они примут участие в тренировочных сборах по общефизической подготовке в Терсколе. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

