В Иркутске проходит финал кубка Сибири по плаванию

Кроме 7 субъектов СФО, участвуют Бурятия, Монголия и Магаданская область



В Иркутске стартовал финальный этап межрегиональных соревнований по плаванию «Кубок Сибири». Спортивное мероприятие проходит в водноспортивном комплексе «Солнечный».



В соревнованиях принимают участие более 650 спортсменов из семи сибирских регионов, а также из Республики Бурятия, Магаданской области, Монголии.



Состязания пловцов продлятся три дня – с 16 по 18 декабря. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

