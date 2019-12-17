Победителем турнира стала команда «Юность»
В Улан-Удэ завершился ежегодный турнир по мини-футболу среди детских команд «Кубок друзей», посвящённый памяти тренера Владимира Белобородова, футболистов Вадима Головко, Бобылева Алексея, Иванова Антона.
14 декабря, в первый день соревнований, состоялось торжественное открытие «Кубка», на котором присутствовал Владимир Гранат, воспитанник Владимира Белобородова, игрок ФК «Рубин» и сборной России. После Владимир Гранат устроил автограф-сессию для юных футболистов.
15 декабря определились победители и призёры турнира. Итоговая таблица результатов такова:
1. «Юность»
2. «СШ-5»
3. «Байкал»
4. «Орленок»
5. «Лара»
6. «Локомотив»
7. «Еравна»
8. «Олимп»
9. «Забайкалец»
10. «Металлург»
В номинациях лучшими стали:
Лучший футболист – Доржиев Саян («СШ №5»);
Лучший вратарь – Калашников Артём («Локомотив»);
Лучший защитник – Базаржапов Бато («Кижинга»);
Лучший нападающий – Кабаков Даниил («Байкал-ДСС»);
Специальный приз от Владимира Граната – Виноградов Иван («Еравна»).
Лучшим на своих позициях Владимир Гранат подарил футболки товарищей по сборной с их автографами. Об этом сообщает паблик «Футбол Республики Бурятия».
В Бурятии завершился «Кубок друзей» по мини-футболу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Заявки принимаются до 1 марта 2020 года
В Усолье-Сибирском пройдут традиционные соревнования по греко-римской борьбе
Соревнования пройдут с 21 по 22 декабря в Улан-Удэ
В Усть-Ордынский округ поступили новые учебно-методические комплексы
Одним из победителей стала агинчанка, спасшая из огня пятерых детей
У них «бронза» в весовых категориях до 75 кг и до 81 кг
Победителем турнира стала команда «Юность»
Гран-при получил дуэт из Усть-Илимска
Список кинозалов города пополнился «Седьмым небом» и «Современником»
Кроме 7 субъектов СФО, участвуют Бурятия, Монголия и Магаданская область
В Бурятии прошли открытый чемпионат и первенство республики по кикбоксингу
Среди столичных землячеств прошли соревнования памяти Алдара Цыденжапова
Пара заядлых путешественников заявила, что «жители Бурятии похожи на казахов»
С 14 декабря в Иркутске стартовала ежегодная операция «Ель»
Два месяца учёные Бурятского научного центра ездили по районным и городским школам и в популярной форме рассказывали о науке и изобретательстве