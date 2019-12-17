В Бурятии завершился «Кубок друзей» по мини-футболу

Победителем турнира стала команда «Юность»



В Улан-Удэ завершился ежегодный турнир по мини-футболу среди детских команд «Кубок друзей», посвящённый памяти тренера Владимира Белобородова, футболистов Вадима Головко, Бобылева Алексея, Иванова Антона.



14 декабря, в первый день соревнований, состоялось торжественное открытие «Кубка», на котором присутствовал Владимир Гранат, воспитанник Владимира Белобородова, игрок ФК «Рубин» и сборной России. После Владимир Гранат устроил автограф-сессию для юных футболистов.



15 декабря определились победители и призёры турнира. Итоговая таблица результатов такова:

1. «Юность»

2. «СШ-5»

3. «Байкал»

4. «Орленок»

5. «Лара»

6. «Локомотив»

7. «Еравна»

8. «Олимп»

9. «Забайкалец»

10. «Металлург»



В номинациях лучшими стали:

Лучший футболист – Доржиев Саян («СШ №5»);

Лучший вратарь – Калашников Артём («Локомотив»);

Лучший защитник – Базаржапов Бато («Кижинга»);

Лучший нападающий – Кабаков Даниил («Байкал-ДСС»);

Специальный приз от Владимира Граната – Виноградов Иван («Еравна»).



Лучшим на своих позициях Владимир Гранат подарил футболки товарищей по сборной с их автографами. Об этом сообщает паблик «Футбол Республики Бурятия».



