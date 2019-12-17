Конкурс чтецов «Четыре неба» снова пройдёт в Улан-Удэ

Заявки принимаются до 1 марта 2020 года



В следующем году в Улан-Удэ пройдёт X межрегиональный конкурс чтецов «Четыре неба». Открытие конкурса состоится 20 марта в колледже искусств имени П.И. Чайковского в 10:00. Завершится мероприятие 21 марта гала-концертом в ТРЦ «Пионер».



Конкурс позволит выявить молодых людей с поэтическим дарованием, сохранить и популяризировать поэтическое наследие Республики Бурятия. В рамках мероприятия состоятся мастер-классы по направлениям: сценическая речь, сценическое движение, основы актёрского мастерства и круглый стол.



В конкурсе могут принять участие творческие коллективы, исполнители от образовательных организаций среднего профессионального образования, высшего профессионального образования; обучающиеся общеобразовательных школ, образовательных организаций дополнительного образования детей, досуговых учреждений; любители поэзии.



Мероприятие проводится по следующим номинациям:

- Индивидуальное исполнение (художественное чтение стихов);

- Коллективное исполнение (творческий коллектив представляет поэтическую композицию, инсценировки из спектаклей, стихотворения).



Заявки на участие в юбилейном конкурсе принимаются в электронном виде до 1 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.



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