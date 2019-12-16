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15 декабря в Москве состоялось награждение победителей всероссийского конкурса вожатского мастерства «Лига вожатых». В их число вошла студентка факультета экономики и управления Забайкальского государственного университета Екатерина Коробова.
Екатерина Коробова с 2016 года входит в вожатский отряд «Забайкальское созвездие» Забайкальской краевой детской общественной организации «Республика юных забайкальцев» и за это время проявила себя талантливым вожатым, любящим своё дело. В 2019 году на краевой профильной смене лидеров «Наследники» Екатерина стала обладателем звания «Лучший вожатый», а программу профильной смены «Союз» реализовала в роли старшего вожатого.
Всероссийский конкурс «Лига вожатых» в этом году проходит во второй раз. Всего на участие было подано около 3000 заявок от вожатых из 83 регионов России. В число 300 финалистов вошли две забайкалки: Тамара Гармаева в номинации «Старший вожатый» и Екатерина Коробова в номинации «Вожатый». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края.
Забайкалка победила во всероссийском конкурсе «Лига вожатых»
Общество, Фото:
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