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Алтачейский заказник в Бурятии будут охранять с помощью квадрокоптера

Алтачейский заказник в Бурятии будут охранять с помощью квадрокоптера
Общество, 
В ближайшее время квадрокоптер пройдёт регистрацию, государственные инспекторы – обучение

Для охраны природы Алтачейского заказника приобрели квадрокоптер DJI INSPIRE 2. Именно эта модель наиболее оптимальна для использования в целях охраны в условиях заказника. Квадрокоптер купили в рамках реализации проекта «Сохраним заповедный мир Алтачея» совместно с благотворительным фондом «Красивые дети в красивом мире».

- Беспилотный летательный аппарат позволит не только оперативно выявлять и пресекать нарушения природоохранного законодательства с воздуха, но и осуществлять мониторинг объектов животного мира, в том числе и редких, занесённых в Красную книгу России и Бурятии, – рассказывает заместитель директора по научной работе Алексей Китаев.

Камера с объективом DJI Zenmuse X5S for Inspire 2 позволит получить снимки хорошего качества с максимальным разрешением 5,2 К.

В ближайшее время квадрокоптер пройдёт регистрацию, государственные инспекторы – обучение, сообщили в пресс-службе Байкальского заповедника.

Справка:

Алтачейский заказник – один из старейших заказников Бурятии, расположенный на юге региона. Здесь наблюдается самая высокая численность косули сибирской и благородного оленя (изюбрь, марал) по республике. К настоящему времени опытные государственные инспекторы уже используют ряд новых подходов в охране территории, имея передовой опыт охраны, среди которых фотоловушки и антибраконьерские комплексы «Алтай-4».
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