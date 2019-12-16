В Железнодорожном районе улан-удэнцы начнут выкидывать мусор в бункера

Такая мера принята из-за трудностей вывоза ТКО регоператором в частном секторе района



Региональный оператор по вывозу мусора ООО «Экоальянс» поставил 27 бункеров на улицах Железнодорожного района Улан-Удэ. Мера принята из-за трудностей вывоза ТКО в частном секторе района. Теперь жители частного сектора Железнодорожного района будут сами доносить мусор до бункеров.



- Регоператор в своей деятельности полагается на ряд законов и постановлений в частности, например, вывоз мусора должен производиться им с контейнерных площадок. Так как контейнерных площадок мы видим, что недостаточно, как временная мера регоператором принимается схема вывоза мусора подворовая. То есть мы обещали для удобства населения и по просьбе главы Бурятии осуществлять вывоз мусора подворовой, прямо с каждого дома, что мы и делаем. Но в данном случае видим большие проблемы в Железнодорожном районе, с улицами узкими, заснеженными, с подъёмами скользкими. Придумана и возобновлена временная схема на зимний период - расстановки кузовов, - пояснил директор ООО «Экоальянс» Игорь Алексеев.



Региональный оператор планирует установить в общей сложности 35 бункеров. Сейчас устанавливаются и согласовываются площадки, где будут размещены дополнительные кузова.



Также директор ООО «Экоальянс» рассказал об открытии новых филиалов в Бурятии. Так, на сегодняшний день открыты дополнительные офисы практически во всех районах республики, с их адресами можно ознакомиться на сайте регионального оператора. В Улан-Удэ дополнительные офисы открылись по адресам: Балтахинова, 13; Октябрьская, 15; проспект Строителей,18; Терешкова 2а. Головной офис регионального оператора находится по адресу Забайкальская, 40.

