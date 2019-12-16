Икона будет находиться в Улан-Удэ до 20 декабря
Сегодня в воинские части Улан-Удэ прибывает главная икона сухопутных войск России – образ святого благоверного князя Александра Невского.
- Икона будет пребывать с 16 по 20 декабря 2019 года в Свято-Вознесенском храме Улан-Удэ (за Удой). Завтра, во вторник в 12.00 торжественный молебен, - сообщили в Бурятской митрополии.
Икона отправилась в Улан-Удэ по решению министра обороны страны.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре в Улан-Удэ побывала главная икона Вооружённых Сил РФ «Спас Нерукотворный». Ей поклонились свыше 4,5 тысяч человек.
В Улан-Удэ привезут главную икону сухопутных войск России
Общество, Фото:
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