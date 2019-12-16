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В Улан-Удэ привезут главную икону сухопутных войск России

В Улан-Удэ привезут главную икону сухопутных войск России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Икона будет находиться в Улан-Удэ до 20 декабря

Сегодня в воинские части Улан-Удэ прибывает главная икона сухопутных войск России – образ святого благоверного князя Александра Невского.

- Икона будет пребывать с 16 по 20 декабря 2019 года в Свято-Вознесенском храме Улан-Удэ (за Удой). Завтра, во вторник в 12.00 торжественный молебен, - сообщили в Бурятской митрополии.

Икона отправилась в Улан-Удэ по решению министра обороны страны.

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре в Улан-Удэ побывала главная икона Вооружённых Сил РФ «Спас Нерукотворный». Ей поклонились свыше 4,5 тысяч человек.



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