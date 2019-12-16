Сотрудники УФСИН Бурятии навестили юных нарушителей

Прошёл рейд по проверке несовершеннолетних, состоящих на учёте в уголовно-исполнительной инспекции



Сотрудники филиала по Советскому району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии провели рейд по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учёте в инспекции.



В мероприятии также участвовали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Улан-Удэ и представители комиссии по делам несовершеннолетних администрации Советского района города.



Совместно они проверили условия проживания несовершеннолетних и провели беседы профилактического характера с осуждёнными и членами их семей, сообщает пресс-служба ведомства.

