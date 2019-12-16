В областном центре прошла церемония общественного признания
13 декабря в Иркутске состоялась церемония общественного признания «Социальная звезда». Около 500 участников собрались в театре юного зрителя имени Александра Вампилова. Это победители общегородских конкурсов, представители ТОСов, национально-культурных центров, активные добровольческие центры, военно-патриотические и некоммерческие организации.
Глава областного центра Дмитрий Бердников вручил награды победителям конкурса за лучшие социально-значимые проекты ТОС города Иркутска. Среди призёров представители органов территориального общественного самоуправления «Селиваниха», «Кирова», «Мудрость», «Ивушка», «Пульс добрых сердец-2», «Мельниково», «Городок ИВАТУ». Иркутяне получили награды за реализацию проектов, направленных на содействие национально-культурному развитию народов, в номинации «Иркутск – город многонациональный». Также на церемонии были отмечены победители конкурса социально значимых проектов «Миллион на добрые дела».
Кроме этого, были вручены награды в номинациях «Социальное партнёрство», «Иркутск – город активных граждан», «Иркутск – город добровольцев».
Торжественная церемония общественного признания «Социальная звезда» проводится с 2013 года. Цель мероприятия – собрать на одной площадке иркутян, принявших активное участие в жизни города, наградить победителей конкурсов, показать масштабность социального движения в Иркутске и важность работы общественных организаций. Для участников церемонии общественного признания «Социальная звезда» была подготовлена концертная программа с участием творческих коллективов Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В Иркутске наградили «социальных звёзд»
Общество, Фото:
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