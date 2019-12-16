В Бурятии разыгран кубок по бильярду среди инвалидов

Общество, Фото: федерация спорта лиц с ПОДА РБ

Победу одержала команда Железнодорожного района Улан-Удэ



10 декабря в Улан-Удэ в физкультурно-спортивном комплексе прошёл традиционный республиканский турнир по бильярду среди инвалидов «Новогодний Кубок».



В соревнованиях приняли участие 24 спортсмена-бильярдиста из 8 команд: 7 команд из Улан-Удэ (Советский, Октябрьский, Железнодорожный районы; команды Загорска; специализированного жилого дома инвалидов-колясочников имени Эржены Будаевой, бильярдного клуба БРО ВОИ «Золотой шар»; команда молодых инвалидов «Локомотив») и команда Кяхтинского района республики. Турнир проходил по комбинированной пирамиде в личном первенстве среди мужчин и женщин и в командном зачёте.



Победителем среди мужчин стал Давыдов Родион из Железнодорожного района, а среди женщин Санжеева Валентина из Октябрьского района.



Победителями турнира в командном первенстве стали бильярдисты Железнодорожного района, второе место заняла команда Советского района, а замкнула тройку призёров команда бильярдного клуба «Золотой шар».



Победителям и призёрам вручены медали, дипломы и денежные призы. Кубки, денежные призы и дипломы получили команда-победительница и команды-призёры. Об этом сообщает федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Республики Бурятия.

