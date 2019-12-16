Иркутская область проведёт чемпионат и первенство по лыжным гонкам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования пройдут в лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский»



21 и 22 декабря состоятся чемпионат и первенство Иркутской области по индивидуальным гонкам с раздельного старта. Местом проведения станет лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» в Ангарском районе.



Гонка пройдёт в возрастных группах: мужчины и женщины 19 лет и старше (не ниже 1 разряда); юниоры – 17-18 лет (не ниже 2 разряда); юноши – 15-16 лет (не ниже 3 разряда); юноши – 13-14 лет (не ниже 1 разряда); юниорки – 17-18 лет (не ниже 2 разряда); девушки – 15-16 лет (не ниже 3 разряда); девушки – 13-14 лет (не ниже 1 разряда). Планируемое количество участников – 250 человек.



Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются грамотами и медалями. Об этом сообщает федерация лыжных гонок Иркутской области.



Программа соревнования



20 декабря

19:00 – Судейская коллегия, жеребьёвка



21 декабря

12:00 – Индивидуальная гонка, свободный стиль



22 декабря

11:00 – Индивидуальная гонка, классический стиль

