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16 Декабря

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Иркутская область проведёт чемпионат и первенство по лыжным гонкам

Иркутская область проведёт чемпионат и первенство по лыжным гонкам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревнования пройдут в лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский»

21 и 22 декабря состоятся чемпионат и первенство Иркутской области по индивидуальным гонкам с раздельного старта. Местом проведения станет лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» в Ангарском районе.

Гонка пройдёт в возрастных группах: мужчины и женщины 19 лет и старше (не ниже 1 разряда); юниоры – 17-18 лет (не ниже 2 разряда); юноши – 15-16 лет (не ниже 3 разряда); юноши – 13-14 лет (не ниже 1 разряда); юниорки – 17-18 лет (не ниже 2 разряда); девушки – 15-16 лет (не ниже 3 разряда); девушки – 13-14 лет (не ниже 1 разряда). Планируемое количество участников – 250 человек.

Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются грамотами и медалями. Об этом сообщает федерация лыжных гонок Иркутской области.

Программа соревнования

20 декабря
19:00 – Судейская коллегия, жеребьёвка

21 декабря
12:00 – Индивидуальная гонка, свободный стиль

22 декабря
11:00 – Индивидуальная гонка, классический стиль
лыжные гонки лыжный спорт спорт Иркутская область Ангарск чемпионат первенство
 
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