11 декабря под председательством митрополита Савватия состоялся архиерейский совет Бурятской митрополии
В работе совета принял участие епископ Северобайкальский и Сосново-Озерский Николай. В ходе работы архипастыри Бурятской митрополии подвели итоги уходящего года, обсудили прошедшие мероприятия, в частности, связанные с празднованием 10-летия образования Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Наметили планы на предстоящий год, сообщает пресс-служба Бурятской митрополии.
Архиерейский совет проходит под председательством главы митрополии и ведёт координацию богослужебной, пастырской, духовно-просветительской, образовательной, миссионерской, молодежной, издательской, информационной, социальной, благотворительной деятельности епархий, а также вопросы их взаимодействия с обществом и органами светской власти. Архиерейский совет митрополии созывается по мере надобности, но не менее одного раза в квартал, в составе всех архиереев митрополии, а также секретаря совета.
В Бурятской митрополии наметили планы на год
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