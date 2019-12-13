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В Бурятской митрополии наметили планы на год

В Бурятской митрополии наметили планы на год
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
11 декабря под председательством митрополита Савватия состоялся архиерейский совет Бурятской митрополии

В работе совета принял участие епископ Северобайкальский и Сосново-Озерский Николай. В ходе работы архипастыри Бурятской митрополии подвели итоги уходящего года, обсудили прошедшие мероприятия, в частности, связанные с празднованием 10-летия образования Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Наметили планы на предстоящий год, сообщает пресс-служба Бурятской митрополии.

Архиерейский совет проходит под председательством главы митрополии и ведёт координацию богослужебной, пастырской, духовно-просветительской, образовательной, миссионерской, молодежной, издательской, информационной, социальной, благотворительной деятельности епархий, а также вопросы их взаимодействия с обществом и органами светской власти. Архиерейский совет митрополии созывается по мере надобности, но не менее одного раза в квартал, в составе всех архиереев митрополии, а также секретаря совета.



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