Вечером 13 декабря Радна Цыбиков встретится спортсменом из Дагестана
Радна Цыбиков, выступающий в весе до 60 кг, продолжает борьбу на первенстве России по боксу среди юношей 19-22 лет.
Свой второй бой он провёл с Аскером Кунижевым из Кабардино-Балкарии. Как и в первом поединке судьи единогласным решением отдали победу бурятскому боксёру 5:0. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Бурятии.
13 декабря в вечерней программе соревнований Радна Цыбиков встретится спортсменом из Дагестана Магомедом Тиновасовым.
Тренирует спортсмена Доржо Галсанов.
Как сообщает «Байкал-Daily», бурятский боксёр в первом бое первенства России одолел спортсмена из Санкт-Петербурга Алибека Солтуханова.
Бурятский боксёр выиграл второй бой на первенстве России
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