 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Декабря

12 Декабря

Популярное

Группа «Урагшаа» представит Бурятию на конкурсе «Новая Звезда 2020»

Группа «Урагшаа» представит Бурятию на конкурсе «Новая Звезда 2020»
Общество, 
Со 2 по 4 января пройдёт масштабное голосование среди зрителей

Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов в составе группы «Урагшаа» будут представлять Бурятию на всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда 2020». Отбор для участия прошли 86 исполнителей со всей России, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

Главная цель проекта – найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей страны и отразить красоту и многообразие разных её уголков.

Первый тур конкурса состоится 31 декабря, полуфиналы и финал - со 2 по 4 января. В этот период пройдёт масштабное голосование среди зрителей. В конкурсе победит два участника.

Вручение призов пройдёт в два этапа: 4 января наградят лучшего исполнителя по мнению жюри конкурса, состоящего из знаменитых музыкальных экспертов. Имя лучшего исполнителя по мнению телезрителей всей страны назовут 7 января.

Съёмки конкурса проходят на телеканале «Звезда» при поддержке минобороны России.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году в четвёртом сезоне всероссийского вокального конкурса талантов «Новая звезда» Бурятию представляла Дулма Сунрапова. К сожалению, она не смогла пройти в полуфинал творческого состязания.

Годом ранее Бурятию представлял Ринчин Дашицыренов. Он также не смог добиться высокого результата.

Участником второго сезона стал Жаргал Бадмаев. Он добрался только до полуфинала, однако выиграл интернет-голосование и всё равно получил право на выступление в финале.

Пока лучший результат среди представителей Бурятии показал участник первого сезона Саян Дашанимаев. Он легко дошёл до финала, где исполнил песню «Любимый город может спать спокойно» в исполнении Марка Бернеса. Вся Бурятия голосовала за него, однако заветный приз в миллион рублей певцу получить не удалось.


телевидение телешоу музыкальный конкурс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятской митрополии наметили планы на год
В Бурятской митрополии наметили планы на год
Общество, 13.12.2019
11 декабря под председательством митрополита Савватия состоялся архиерейский совет Бурятской митрополии
Бурятский боксёр выиграл второй бой на первенстве России
Бурятский боксёр выиграл второй бой на первенстве России
Общество, 13.12.2019
Вечером 13 декабря Радна Цыбиков встретится спортсменом из Дагестана
Группа «Урагшаа» представит Бурятию на конкурсе «Новая Звезда 2020»
Группа «Урагшаа» представит Бурятию на конкурсе «Новая Звезда 2020»
Общество, 13.12.2019
Со 2 по 4 января пройдёт масштабное голосование среди зрителей
Дарима Сандакова и Наталья Шадрина вышли в полуфинал Кубка мира нефтяных стран
Дарима Сандакова и Наталья Шадрина вышли в полуфинал Кубка мира нефтяных стран
Общество, 13.12.2019
Спортсменки из Бурятии обеспечили минимум бронзовые награды
Чингис Болотов стал добровольцем года в Москве
Чингис Болотов стал добровольцем года в Москве
Общество, 13.12.2019
Бурятский проект «Мусор из головы» признан лучшим
Пензенец выиграл на «Дальневосточном квесте» путёвку в Бурятию
Пензенец выиграл на «Дальневосточном квесте» путёвку в Бурятию
Общество, 13.12.2019
«Никогда там не был, но теперь обязательно посещу» - поделился победитель
Восточный военный округ получил новую автотехнику
Восточный военный округ получил новую автотехнику
Общество, 13.12.2019
В Восточный военный округ поступило около 100 единиц автомобильной техники различного назначения
104 специалиста в сфере культуры из Бурятии повысили квалификацию
104 специалиста в сфере культуры из Бурятии повысили квалификацию
Общество, 13.12.2019
В рамках национального проекта «Культура» 88 человек прослушали курс заочно, а 16 очно
Певец из Бурятии стал «благотворительным» Дедом Морозом
Певец из Бурятии стал «благотворительным» Дедом Морозом
Общество, 13.12.2019
Певец Сергей Бураченков планирует проводить новогодние ёлки в детских домах
В СИЗО Улан-Удэ устроили день футбола
В СИЗО Улан-Удэ устроили день футбола
Общество, 13.12.2019
Несовершеннолетние, содержащиеся в следственном изоляторе, соревновались в мастерстве владения мячом
Девочка из Бурятии получила паспорт в Совете Федерации
Девочка из Бурятии получила паспорт в Совете Федерации
Общество, 13.12.2019
Паспорта в Совете Федерации получили 20 ребят со всей России
Читинец попросил Грету Тунберг очистить городское озеро и построить пляж
Читинец попросил Грету Тунберг очистить городское озеро и построить пляж
Общество, 13.12.2019
Он считает, что знаменитая эко-активистка сможет спасти Банное озеро
Улан-удэнцев приглашают на чаепитие в музей
Улан-удэнцев приглашают на чаепитие в музей
Общество, 13.12.2019
Посетителей ждёт дегустация
В Бурятии уничтожат курятину из Монголии
В Бурятии уничтожат курятину из Монголии
Общество, 13.12.2019
Мясопродукты из Монголии запрещено импортировать в Россию
Ассоциацию выпускников детдомов создадут в Бурятии
Ассоциацию выпускников детдомов создадут в Бурятии
Общество, 13.12.2019
Так выпускники смогут помогать друг другу в решение разных вопросах

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^