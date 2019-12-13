Со 2 по 4 января пройдёт масштабное голосование среди зрителей
Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов в составе группы «Урагшаа» будут представлять Бурятию на всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда 2020». Отбор для участия прошли 86 исполнителей со всей России, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
Главная цель проекта – найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей страны и отразить красоту и многообразие разных её уголков.
Первый тур конкурса состоится 31 декабря, полуфиналы и финал - со 2 по 4 января. В этот период пройдёт масштабное голосование среди зрителей. В конкурсе победит два участника.
Вручение призов пройдёт в два этапа: 4 января наградят лучшего исполнителя по мнению жюри конкурса, состоящего из знаменитых музыкальных экспертов. Имя лучшего исполнителя по мнению телезрителей всей страны назовут 7 января.
Съёмки конкурса проходят на телеканале «Звезда» при поддержке минобороны России.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году в четвёртом сезоне всероссийского вокального конкурса талантов «Новая звезда» Бурятию представляла Дулма Сунрапова. К сожалению, она не смогла пройти в полуфинал творческого состязания.
Годом ранее Бурятию представлял Ринчин Дашицыренов. Он также не смог добиться высокого результата.
Участником второго сезона стал Жаргал Бадмаев. Он добрался только до полуфинала, однако выиграл интернет-голосование и всё равно получил право на выступление в финале.
Пока лучший результат среди представителей Бурятии показал участник первого сезона Саян Дашанимаев. Он легко дошёл до финала, где исполнил песню «Любимый город может спать спокойно» в исполнении Марка Бернеса. Вся Бурятия голосовала за него, однако заветный приз в миллион рублей певцу получить не удалось.
Группа «Урагшаа» представит Бурятию на конкурсе «Новая Звезда 2020»
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