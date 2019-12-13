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104 специалиста в сфере культуры из Бурятии повысили квалификацию

104 специалиста в сфере культуры из Бурятии повысили квалификацию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В рамках национального проекта «Культура» 88 человек прослушали курс заочно, а 16 очно

В рамках национального проекта «Культура» 104 работника в сфере культуры из Бурятии прошли курсы по повышению квалификации в ведущих ВУЗах России: в Санкт-Петербургском государственном институте культуры, Российском институте театрального искусства (ГИТИС), Дальневосточном государственном институте искусств, Краснодарском государственном институте культуры, Российской академии музыки имени Гнесиных, Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. Об этом сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.

Обучение прошли представители министерства культуры Бурятии, работники республиканских учреждений культуры, сотрудники отделов культуры, районных домов культуры, библиотек муниципальных образований. Из 104 человек – 88 заочно и 16 человек очно.

Обучение прошли работники как с большим стажем работы, так и недавно пришедшие, новые сотрудники.

О своей поездке в Москву рассказал преподаватель по классу «Духовые инструменты» ДШИ №3 Александр Шелудяков.

- Я работаю в ДШИ №3 10 лет, впервые прошел курсы по повышению квалификации в этом году в Российской академии музыки им. Гнесиных. Я узнал много нового, например, о методах обучения детей. Рассмотрел свою преподавательскую позицию в связи полученными знаниями. Поездка получилась плодотворной, полученный опыт я буду успешно применять на практике. Курсы длились пять дней с утра до вечера, практика чередовалась с теорией, - отметил Александр Шелудяков.

Заочно прослушала курс молодая сотрудница театра кукол «Ульгэр» Арина Березкина.

- С большим удовольствием слушала педагогов. Лекции позволили мне систематизировать мой опыт и получить большой объем информации по практическим вопросам организации. Так как некоторые педагоги также являются сотрудниками театральных учреждений, было очень полезным знакомство с имеющимся у них опытом успешного решения проблем. По технической части порадовала возможность просматривать лекции в записи, что немаловажно при совмещении учебы с работой, - рассказала Арина Березкина.

В нацпроект «Культура» включены три подраздела: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Подпроект «Творческие люди» создаёт условия для реализации творческого потенциала. В рамках этого направления в 2019 году создано семь Центров непрерывного образования и повы¬шения квалификации творческих и управ¬ленческих кадров в сфере культуры. Этими центрами разработаны и реализованы ин¬новационные программы дополнительного профобразования по всем специальностям и направлениям.

Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года.
культура минкультуры РБ
 
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