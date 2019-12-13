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В СИЗО Улан-Удэ устроили день футбола

В СИЗО Улан-Удэ устроили день футбола
Общество, 
Несовершеннолетние, содержащиеся в следственном изоляторе, соревновались в мастерстве владения мячом

Для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в СИЗО-1 в Улан-Удэ устроили День футбола.

Подросткам показали документальный фильм об истории появления в России футбола, рассказали биографию знаменитого вратаря Льва Яшина, о его жизни и карьере, его взлётах и падениях на пути к вершине мировой славы.

Также подростки приняли участие в конкурсе рисунков на тему «Мой футбольный мяч» и посоревновались в мастерстве владения мячом.

В завершении ребятам показали фильм «Тренер», сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
СИЗО спорт футбол
 
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