Несовершеннолетние, содержащиеся в следственном изоляторе, соревновались в мастерстве владения мячом
Для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в СИЗО-1 в Улан-Удэ устроили День футбола.
Подросткам показали документальный фильм об истории появления в России футбола, рассказали биографию знаменитого вратаря Льва Яшина, о его жизни и карьере, его взлётах и падениях на пути к вершине мировой славы.
Также подростки приняли участие в конкурсе рисунков на тему «Мой футбольный мяч» и посоревновались в мастерстве владения мячом.
В завершении ребятам показали фильм «Тренер», сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
В СИЗО Улан-Удэ устроили день футбола
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