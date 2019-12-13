Девочка из Бурятии получила паспорт в Совете Федерации

Паспорта в Совете Федерации получили 20 ребят со всей России



В День Конституции России в Совете Федерации торжественно вручили паспорта 14-летним детям.



Их отобрали на всероссийской акции «Мы — граждане России», в которой участвовали ученики российских школ, имеющие успехи в учёбе, спорте, творчестве и общественной деятельности.



По результатам конкурса было выявлено 20 ребят со всей России, набравших наибольшее количество баллов. В их число вошла и ученица 33-й гимназии Любовь Саксудаева из Улан-Удэ. Любовь активистка Российского движения школьников, участвует в различных конкурсах в сфере медиа, сообщили в молодёжном центре Бурятии.



- Это мероприятие мне навсегда запомнится, как одно из ярких событий моей жизни. Мне очень понравилась экскурсия по Совету Федерации, а также церемония чествования Героев России, которая была перед нами, - рассказала Люба.



В завершение мероприятия школьники получили памятные подарки от Российского союза молодёжи.

