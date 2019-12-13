Паспорта в Совете Федерации получили 20 ребят со всей России
В День Конституции России в Совете Федерации торжественно вручили паспорта 14-летним детям.
Их отобрали на всероссийской акции «Мы — граждане России», в которой участвовали ученики российских школ, имеющие успехи в учёбе, спорте, творчестве и общественной деятельности.
По результатам конкурса было выявлено 20 ребят со всей России, набравших наибольшее количество баллов. В их число вошла и ученица 33-й гимназии Любовь Саксудаева из Улан-Удэ. Любовь активистка Российского движения школьников, участвует в различных конкурсах в сфере медиа, сообщили в молодёжном центре Бурятии.
- Это мероприятие мне навсегда запомнится, как одно из ярких событий моей жизни. Мне очень понравилась экскурсия по Совету Федерации, а также церемония чествования Героев России, которая была перед нами, - рассказала Люба.
В завершение мероприятия школьники получили памятные подарки от Российского союза молодёжи.
Девочка из Бурятии получила паспорт в Совете Федерации
Общество, Фото:
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