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Читинец попросил Грету Тунберг очистить городское озеро и построить пляж

Читинец попросил Грету Тунберг очистить городское озеро и построить пляж
Общество, 
Он считает, что знаменитая эко-активистка сможет спасти Банное озеро

Сегодня читинец Эдуард создал петицию с требованием очистить озеро Банное в центре города от нечистот и построить там городской пляж. Интересно, что петицию он адресовал известной эко-активистке Грете Тунберг.

- Банное озеро, которое находится в самом центре города, можно без преувеличения назвать историческим и культурным памятником Забайкалья. Банное озеро - место прогулок декабристов. Здесь лично был декабрист Бестужев, - пишет Эдуард.

По его словам, скоро планируется перенос памятников декабристам в район Банного озера, что весьма немаловажно.

- Необходимо срочно очистить банное озеро от нечистот и сделать на его месте ещё один городской пляж. Построить водные аттракционы и возродить рыбную ловлю. Поставить спасательную лодочную станцию, торговать мороженным. Сделать прокат катамаранов, лодок для влюблённых, - требует читинец.

Грета Тунберг недавно была признана человеком года по версии американского журнала Time. Она 16-летняя активистка из Швеции, которая прославилась своими забастовками за климат. Она прогуливает занятия в школе в знак протеста против бездействия политиков перед лицом глобального климатического кризиса.

Грета выступает на саммите ООН перед мировыми лидерами, поражая аудиторию своей прямолинейностью.


экология пляж
 
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