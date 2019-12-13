Так выпускники смогут помогать друг другу в решение разных вопросах
В ноябре 2019 года выпускники, состоящие на постинтернатном сопровождении, приняли участие в I всероссийском форуме выпускников детских домов. Форум проходил в Астрахани, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
На днях инициативная группа ребят, из числа бывших воспитанников организаций социальной помощи семье и детям, собрались по вопросу создания в республике ассоциации выпускников детдомов.
Активисты рассказали о необходимости создания условий для общения и обмена опытом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В процессе ребята пришли к выводу, что создание ассоциации позволит помогать друг другу в решении разных задач, участвовать в различных конкурсах и грантах, организовывать совместные мероприятия, которые помогут им социализироваться в обществе.
Необходимую помощь в оформлении документов по созданию ассоциации выпускников детских домов в Бурятии окажет министерство социальной защиты населения республики.
Ассоциацию выпускников детдомов создадут в Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Указ о награждении Александра Семёнова подписал президент России
Асфальтовое покрытие уже крошится, а детское оборудование опасно
Также в этот день вручили паспорт воспитаннику организации для детей- сирот
Росгвардейцы показали детям тренажёры, оборудование и снаряжение водолазов
В мужчине «проснулась совесть» после вмешательства судебного пристава
В кинотеатре Улан-Удэ стартовал показ фильма Баира Дышенова «Шарнохой – жёлтый пёс»
Республиканская прокуратура озвучила состояние преступности за год
Нарушения выявила прокуратура
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 декабря по республике приемущественно без осадков
Они пройдут одновременно, 14 и 15 декабря
Открытие городской ёлки и ледовых городков в округе состоится 21 декабря
Также забайкальцы выиграли всероссийские соревнования по тяжёлой атлетике в Благовещенске
В регионе за 11 месяцев выявлено 2034 наркопреступления
Соревнования посвящены памяти Олега Харитонова
Темой новогодних работ станет «Рождественское чудо»