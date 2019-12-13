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Ассоциацию выпускников детдомов создадут в Бурятии

Ассоциацию выпускников детдомов создадут в Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Так выпускники смогут помогать друг другу в решение разных вопросах

В ноябре 2019 года выпускники, состоящие на постинтернатном сопровождении, приняли участие в I всероссийском форуме выпускников детских домов. Форум проходил в Астрахани, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

На днях инициативная группа ребят, из числа бывших воспитанников организаций социальной помощи семье и детям, собрались по вопросу создания в республике ассоциации выпускников детдомов.

Активисты рассказали о необходимости создания условий для общения и обмена опытом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В процессе ребята пришли к выводу, что создание ассоциации позволит помогать друг другу в решении разных задач, участвовать в различных конкурсах и грантах, организовывать совместные мероприятия, которые помогут им социализироваться в обществе.

Необходимую помощь в оформлении документов по созданию ассоциации выпускников детских домов в Бурятии окажет министерство социальной защиты населения республики.


детский дом
 
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