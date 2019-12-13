Ассоциацию выпускников детдомов создадут в Бурятии

Так выпускники смогут помогать друг другу в решение разных вопросах



В ноябре 2019 года выпускники, состоящие на постинтернатном сопровождении, приняли участие в I всероссийском форуме выпускников детских домов. Форум проходил в Астрахани, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



На днях инициативная группа ребят, из числа бывших воспитанников организаций социальной помощи семье и детям, собрались по вопросу создания в республике ассоциации выпускников детдомов.



Активисты рассказали о необходимости создания условий для общения и обмена опытом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



В процессе ребята пришли к выводу, что создание ассоциации позволит помогать друг другу в решении разных задач, участвовать в различных конкурсах и грантах, организовывать совместные мероприятия, которые помогут им социализироваться в обществе.



Необходимую помощь в оформлении документов по созданию ассоциации выпускников детских домов в Бурятии окажет министерство социальной защиты населения республики.





