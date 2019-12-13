Учёный из Бурятии получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

Указ о награждении Александра Семёнова подписал президент России
Заведующий лабораторией Института физического материаловедения Сибирского отделения РАН Александр Семёнов награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу.
Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Торжественная церемония прошла 12 декабря в министерстве образования и науки Бурятии. Награду вручил министр Баир Жалсанов.
Надпись на оборотной стороне медали гласит «польза, честь и слава». Александр Семёнов поделился тем, какой смысл заключён для него в этих словах.
- Польза видится в том, что в Бурятии открыт академический физический институт Российской академии наук – Институт физического материаловедения СО РАН, который окажет существенное влияние на развитие естественной фундаментальной науки, образования и экономики региона и, главное, в единении с властью и бизнесом. Честь мне была оказана высокая в своё время – выступить директором-организатором института и стать первым избранным директором. За первые пять лет деятельности ведомственная комиссия министерства науки и высшего образования отнесла институт ко второй категории: успешный, стабильно развивающийся, демонстрирующий сильные результаты. А слава института будет отмечена теми достижениями, которые будут востребованы экономикой региона. И совсем недавно авторский коллектив нашего института был удостоен государственной премии Республики Бурятия в области науки и техники, - рассказал учёный.
Одним из крупных научных результатов института Алексей Семенов назвал строительство новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту «Байкал». Так, специалисты института физического материаловедения провели полное георадарное обследование и установили, что прежняя полоса уже не отвечает необходимым требованиям. В результате выводов учёных были выделены финансовые средства и построена современная взлётно-посадочная полоса, сообщили в пресс-службе минобрнауки республики.
Справка:
Александр Петрович Семенов родился 20 марта 1951 года в селе Клюевка Кабанского района в семье служащих. В 1958 году принят в Турунтаевскую среднюю школу, которую окончил в 1968 году. В 1971 году после прохождения срочной военной службы, поступил в Томский институт радиоэлектроники и электронной техники. После окончания с отличием института два года преподавал в Улан-Удэнском электротехникуме связи. В 1978 году приглашён членом-корреспондентом А Н СССР М.В. Мохосоевым и институтом естественных наук Бурятского филиала СОАН СССР и с тех пор научная работа неразрывно связала с Российской академии наук.
С 1988 года основатель и заведующий лабораторией лучевой технологии. Директор-организатор, директор Института физического материаловедения СО РАН. Заведующий отделом физических проблем, член президиума Бурятского научного центра СО РАН. Одновременно преподаёт в БГУ.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007). Удостоен почетными званиями – «Заслуженный деятель науки Республики Бурятия» (1996), «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (2002).
Учёный из Бурятии получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
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