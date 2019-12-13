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В Бурятии рушатся недавно отремонтированные дворы

В Бурятии рушатся недавно отремонтированные дворы
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Асфальтовое покрытие уже крошится, а детское оборудование опасно

Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии выявили нарушения при благоустройстве дворовых и общественных территорий в Иволгинском районе. По итогам рейда общественники обратились к главе района с просьбой о принятии мер для исправления выявленных недочётов, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.

Общественники проверили пять объектов, благоустроенных в 2018–2019 гг. по программе «Формирование комфортной городской среды». На трёх из них имелись дефекты и недочёты.

Во дворе посёлка Иволгинск по улице Трактовая, 87 лавочки плохо закреплены и шатаются. На этой же улице во дворе домов №20 и 22 новое асфальтовое покрытие уже крошится и разрушается. Спортивная площадка в квартале Студенческий, 5, 7, была отремонтирована в 2018 г., но имеет существенные нарушения, которые могут быть опасны для детей, – повреждены металлическое ограждение, сетка на воротах, отсутствуют баскетбольные кольца, имеются дыры в искусственном покрытии.

- Нарушения во дворах можно устранить в рамках гарантийных обязательств или силами управляющей компании. Больше всего вопросов в ходе инспекции вызывали общественные территории. Так, на улице Фабричной установленное детское оборудование вышло из строя, а в переулке Магистральном элементарно не проводится уборка, и в целом территории выглядят заброшенными. Недоумение вызывало и место расположения площадки в Магистральном переулке – её разместили вблизи заброшенного здания, что, по-нашему мнению, небезопасно для детей. По результатам нашего рейда в адрес главы Иволгинского района направлен запрос о принятии мер по устранению выявленных нарушений, – рассказал координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Бурятии Евгений Хорошунов.

благоустройство ОНФ
 
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